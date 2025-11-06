Украинец стал четырехкратным чемпионом мира: Мочульский завоевал золото джиу-джитсу

6 ноября в Таиланде (Бангкок) украинский спортсмен Богдан Мочульский одержал очередную победу на чемпионате мира по джиу-джитсу. Спортсмен стал четырехкратным чемпионом, завоевав золотую медаль в весовой категории до 62 кг.

Как сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, Богдан Мочульский завоевал золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу, который проходит в Бангкоке (Таиланд). Это уже четвертый титул мирового чемпиона в карьере украинского спортсмена.

Мочульский выступал в весовой категории до 62 кг в разделе "файтинг". Министерство отметило, что его победа принесла Украине первую золотую награду на нынешнем чемпионате мира.

"Есть первые украинские награды на чемпионате мира по джиу-джитсу, который проходит в городе Бангкок (Таиланд)! Богдан Мочульский завоевал золото в весовой категории до 62 кг (файтинг) и в четвертый раз в карьере стал чемпионом мира!

Серебряные медали завоевали: Дарья Гончаренко (до 52 кг, файтинг) и Александра Яковенко (до 52 кг, не-ваза ги)", — сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

В ведомстве также поздравили спортсменов и их тренеров и отметили, что соревнования продлятся до 7 ноября. Украинская команда продолжает борьбу за медали в нескольких весовых категориях.

Напомним, чемпионат мира по джиу-джитсу 2025 года проходит в Бангкоке. Участие в нем принимают спортсмены из более 60 стран мира. Украина традиционно входит в число сильнейших команд Европы в этом виде спорта.

