Українець став чотириразовим чемпіоном світу: Мочульський виборов золото джиу-джитсу

6 листопада у Таїланді (Бангкок) український спортсмен Богдан Мочульський здобув чергову перемогу на чемпіонаті світу з джиу-джитсу. Спортсмен став чотириразовим чемпіоном, виборовши золоту медаль у ваговій категорії до 62 кг.

Як повідомило Міністерство молоді та спорту України, Богдан Мочульський виборов золоту медаль на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, що проходить у Бангкоку (Таїланд). Це вже четвертий титул світового чемпіона у кар’єрі українського спортсмена.

Повідомлення міністерства Фото: Facebook

Мочульський виступав у ваговій категорії до 62 кг у розділі "файтинг". Міністерство зазначило, що його перемога принесла Україні першу золоту нагороду на цьогорічному чемпіонаті світу.

"Є перші українські нагороди на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, що проходить у місті Бангкок (Таїланд)! Богдан Мочульський здобув золото у ваговій категорії до 62 кг (файтинг) і вчетверте у кар’єрі став чемпіоном світу!

Срібні медалі вибороли: Дар'я Гончаренко (до 52 кг, файтинг) та Олександра Яковенко (до 52 кг, не-ваза гі)", — повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Спортсменки України Фото: Facebook

У відомстві також привітали спортсменів та їхніх тренерів і наголосили, що змагання триватимуть до 7 листопада. Українська команда продовжує боротьбу за медалі у кількох вагових категоріях.

Нагадаємо, чемпіонат світу з джиу-джитсу 2025 року проходить у Бангкоку. Участь у ньому беруть спортсмени з понад 60 країн світу. Україна традиційно входить до числа найсильніших команд Європи у цьому виді спорту.

