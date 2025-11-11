Такого не делал никто за всю историю: сборная Марокко по футболу установила впечатляющий рекорд

Национальная сборная Марокко U-17 переиграла сверстников из Новой Каледонии со счетом 16:0 в рамках 3 тура группового этапа Чемпионата мира по футболу до 17 лет. Таким образом команда установила рекорд, оформив самую разгромную победу в истории Чемпионатов мира любого возраста.

Предыдущий рекорд также был установлен на Чемпионате мира U-17 — в 1997-м году сборная Испании победила Новую Зеландию 13:0. В 2019-м году с таким же счетом сборная США одолела сверстников из Тайланда на взрослом женском Чемпионате мира. Об этом пишет сайт FIFA.

Стоит отметить, что еще во время первого тайма двое игроков Новой Каледонии были удалены — на 23-й и 31-й минутах. Правда, на этот момент счет уже был 3:0 в пользу Марокко.

В общем игроки Марокко нанесли 81 удар по воротам соперника, что также является рекордом в истории Чемпионатов мира.

"Во время перерыва тренер сказал нам не останавливаться и продолжать", — прокомментировал победу Наэль Гаддини, нападающий сборной Марокко. "Он верил в нас. Это источник гордости для нас и для наших болельщиков, которые всегда нас поддерживали — мы должны были отблагодарить их на поле".

Интересно, что в первых двух матчах футболисты Марокко не забивали вообще — в первом туре они проиграли сверстникам из Японии 0:2, а во втором были "уничтожены" сборной Португалии со счетом 0:6.

Победа над Новой Каледонией позволит сборной Марокко выйти в плей-офф Чемпионата мира с 3 места.

Чемпионат мира U-17

Все участники плей-офф определятся сегодня, 11 ноября. Всего там примут участие 32 команды из 48, участвующих в Чемпионате мира. Сборная Украины на этом мундиале не представлена.

Финал турнира состоится 27 ноября на Международном стадионе имени Халифы в Дохе, Катар.

