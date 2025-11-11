Такого не робив ніхто за всю історію: збірна Марокко з футболу встановила вражаючий рекорд

Національна збірна Марокко U-17 переграла однолітків з Нової Каледонії з рахунком 16:0 в рамках 3 туру групового етапу Чемпіонату світу з футболу до 17 років. Таким чином команда встановила рекорд, оформивши найбільш розгромну перемогу в історії Чемпіонатів світу будь-якого віку.

Попередній рекорд також був встановлений на Чемпіонаті світу U-17 – у 1997-му році збірна Іспанії перемогла Нову Зеландію 13:0. У 2019-му році з таким же рахунком збірна США здолала однолітків з Тайланду на дорослому жіночому Чемпіонаті світу. Про це пише сайт FIFA.

Варто зазначити, що ще під час першого тайму двоє гравців Нової Каледонії були вилучені — на 23-й та 31-й хвилинах. Щоправда, на цей момент рахунок вже був 3:0 на користь Марокко.

Загалом гравці Марокко завдали 81 удар по воротах суперника, що також є рекордом в історії Чемпіонатів світу.

"Під час перерви тренер сказав нам не зупинятися й продовжувати", — прокоментував перемогу Наель Гаддіні, нападник збірної Марокко. "Він вірив у нас. Це джерело гордості для нас і для наших уболівальників, які завжди нас підтримували — ми мали віддячити їм на полі".

Цікаво, що в перших двох матчах футболісти Марокко не забивали взагалі — в першому турі вони програли одноліткам з Японії 0:2, а в другому були "знищені" збірною Португалії з рахунком 0:6.

Перемога над Новою Каледонією дозволить збірній Марокко вийти до плей-офф Чемпіонату світу з 3 місця.

Усі учасники плей-офф визначаться сьогодні, 11 листопада. Загалом там візьмуть участь 32 команди з 48, що беруть участь в Чемпіонаті світу. Збірна України на цьому мундіалі не представлена.

Фінал турніру відбудеться 27 листопада на Міжнародному стадіоні імені Халіфи у Досі, Катар.

