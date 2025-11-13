Отбор на ЧМ-2026: Украина сыграла с Францией — результат матча (видео)

13 ноября в Париже (Франция), на стадионе "Парк де Пренс" состоялся матч "Франция — Украина" в рамках отбора на Чемпионат мира 2026 по футболу. Встреча завершилась напряженной борьбой между командами Сергея Реброва и Дидье Дешама.

Отборочный матч к ЧМ-2026 начался в 21:45 по киевскому времени. Встречу обслуживал словенский рефери Славко Винчич. Поединок против сборной Франции еще до стартового свистка считался главным в группе, ведь от него зависит прямая путевка на мундиаль. Фокус посмотрел игру и рассказывает, как все прошло.

Франция разгромила Украину со счетом 4:0.

По итогу поединка побеждает сборная Франция со счетом 4:0.

Команды сыграли 90 минут основного времени и 4 — дополнительного.

Последний гол в ворота желто-синих забил Юго Экитике в штрафной площади на 88 минуте матча.

Кроме этого, голами отметились:

Килиан Мбаппе на 56 и 86 минуте матча;

Нголо Канте (76 минута).

Відео дня

Следующий матч наша сборная проведет против Исландии в воскресенье, 16 ноября.

"Франция — Украина" — составы команд

Франция: Меньян — Кунде, Салиба, Упамекано, Динь — Канте, Коне — Олисе, Шерки, Барколя — Мбаппе.

Украина: Трубин — Караваев, Забарный, Сваток, Михавко, Михайличенко — Очеретько, Ярмолюк, Назарина — Гуцуляк, Яремчук.

Свой путь в отборе на чемпионат мира подопечные Реброва начали с поражения 0-2 против сборной Франции, и боевой ничьей 1-1 против команды Азербайджана. Далее были две важные победы подряд. В будущем национальную сборную ожидает ключевой поединок против сборной Исландии, который состоится 16 ноября.

Стоит отметить, что финальный турнир Чемпионата мира по футболу-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Напомним, Фокус вел прямую текстовую трансляцию матча Франция — Украина.

Также стало известно, что ФИФА показала официальные талисманы Чемпионата мира-2026 по футболу.