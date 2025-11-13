Відбір на ЧС-2026: Україна зіграла з Францією — результат матчу (відео)

13 листопада в Парижі (Франція), на стадіоні "Парк де Пренс" відбувся матч "Франція — Україна" в межах відбору на Чемпіонат світу 2026 з футболу. Зустріч завершилася напруженою боротьбою між командами Сергія Реброва та Дідьє Дешама.

Відбірковий матч до ЧС-2026 розпочався о 21:45 за київським часом. Зустріч обслуговував словенський рефері Славко Вінчич. Поєдинок проти збірної Франції ще до стартового свистка вважався головним у групі, адже від нього залежить пряма путівка на мундіаль. Фокус подивився гру і розповідає, як усе пройшло.

Франція розгромила Україну з рахунком 4:0.

За підсумком поєдинку перемагає збірна Франція з рахунком 4:0.

Команди зіграли 90 хвилин основного часу та 4 — додаткового.

Останній гол у ворота жовто-синіх забив Юго Екітіке в штрафному майданчику на 88 хвилині матчу.

Крім цього, голами відзначились:

Кіліан Мбаппе на 56 та 86 хвилині матчу;

Нголо Канте (76 хвилина).

Відео дня

Наступний матч наша збірна проведе проти Ісландії у неділю, 16 листопада.

"Франція — Україна" — склади команд

Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь — Канте, Коне — Олісе, Шеркі, Барколя — Мбаппе.

Україна: Трубін — Караваєв, Забарний, Сваток, Михавко, Михайличенко — Очеретько, Ярмолюк, Назарина — Гуцуляк, Яремчук.

Свій шлях у відборі на чемпіонат світу підопічні Реброва розпочали з поразки 0-2 проти збірної Франції, і бойової нічиєї 1-1 проти команди Азербайджану. Далі були дві важливі перемоги поспіль. У майбутньому на національну збірну очікує ключовий поєдинок проти збірної Ісландії, який відбудеться 16 листопада.

Варто зазначити, що фінальний турнір Чемпіонату світу з футболу-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, Фокус вів пряму текстову трансляцію матчу Франція — Україна.

Також стало відомо, що ФІФА показала офіційні талісмани Чемпіонату світу-2026 з футболу.