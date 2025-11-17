Скандал на отборе к ЧМ-2026: сборную ДР Конго обвинили в черной магии (видео)

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль обвинил сборную Демократической Республики Конго в том, что те практиковали вуду во время серии пенальти в отборочном матче на ЧМ-2026.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, Шелль пытается вступить в конфронтацию с тренерским штабом сборной ДР Конго перед решающим пенальти, пишет Daily Mail.

Бывший игрок сборной Мали был замечен с вытянутыми руками и криками в сторону тренерского штаба и даже пытался туда рвонуть на разборки, но его остановили.

Когда же Шансель Мбемба забил победный пенальти, тренер снова побежал к противоположной скамейке запасных. Нигерийского тренера снова удержали его же сотрудники.

"В течение всей серии пенальти парень из ДР Конго практиковал вуду. Каждый раз, каждый раз, каждый раз. Поэтому я немного нервничал после него", рассказал Шелль журналистам. Когда его попросили описать увиденное, тренер ответил, взмахнув правой рукой в ​​воздухе, и добавил:

Відео дня

"Что-то в этом роде. Не знаю, была ли это вода или что-то еще".

Представитель ДР Конго опроверг все обвинения Шелля.

Сборная ДР Конго одержала победу над Нигерией со счетом 4:3 по пенальти и выиграла финал плей-офф чемпионата мира в Африке, что позволит ей выйти в межконтинентальный плей-офф в марте.

Матч завершился со счетом 1:1, и для определения победителей была проведена серия пенальти. Поражение положило конец надеждам Нигерии на участие в главном турнире следующим летом, ознаменовав второе подряд отсутствие сборной на мужском чемпионате мира.

Сборная Нигерии регулярно участвовала в чемпионатах мира с момента своего первого отборочного тура в 1994 году.

Только Камерун, Марокко и Тунис представляли Африку больше, чем "суперорлы" (шесть матчей).

Сборная ДР Конго теперь будет участвовать в межконтинентальном плей-офф в марте, где шесть сборных будут бороться за две путевки на чемпионат мира. К ним присоединятся Боливия и Новая Каледония в качестве подтвержденных стран в стыковых матчах, Ирак или ОАЭ представят Азию, а также в матчах примут участие две страны CONCACAF (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

Напомним, Криштиану Роналду рассказал, когда может завершить футбольную карьеру.

Также сообщалось, что во Львове футболисты во время матча УПЛ устроили массовую драку.