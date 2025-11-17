Скандал на відборі до ЧС-2026: збірну ДР Конго звинуватили в чорній магії (відео)

Головний тренер збірної Нігерії Ерік Шелль звинуватив збірну Демократичної Республіки Конго в тому, що ті практикували вуду під час серії пенальті у відбірковому матчі на ЧС-2026.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, Шелль намагається вступити в конфронтацію з тренерським штабом збірної ДР Конго перед вирішальним пенальті, пише Daily Mail.

Колишнього гравця збірної Малі помітили з витягнутими руками і криками в бік тренерського штабу, він навіть намагався туди рвонути на розбірки, але його зупинили.

Коли ж Шансель Мбемба забив переможний пенальті, тренер знову побіг до протилежної лави запасних. Нігерійського тренера знову втримали його ж співробітники.

"Протягом усієї серії пенальті хлопець із ДР Конго практикував вуду. Щоразу, щоразу, щоразу, щоразу. Тому я трохи нервував після нього", — розповів Шелль журналістам. Коли його попросили описати побачене, тренер відповів, змахнувши правою рукою в повітрі, і додав:

Відео дня

"Щось у цьому роді. Не знаю, чи була це вода, чи щось іще".

Представник ДР Конго спростував усі звинувачення Шелля.

Збірна ДР Конго здобула перемогу над Нігерією з рахунком 4:3 по пенальті та виграла фінал плей-офф чемпіонату світу в Африці, що дасть їй змогу вийти до міжконтинентального плей-офф у березні.

Матч завершився з рахунком 1:1, і для визначення переможців було проведено серію пенальті. Поразка поклала край надіям Нігерії на участь у головному турнірі наступного літа, ознаменувавши другу поспіль відсутність збірної на чоловічому чемпіонаті світу.

Збірна Нігерії регулярно брала участь у чемпіонатах світу з моменту свого першого відбіркового туру в 1994 році.

Тільки Камерун, Марокко і Туніс представляли Африку більше, ніж "суперорли" (шість матчів).

Збірна ДР Конго тепер братиме участь у міжконтинентальному плей-офф у березні, де шість збірних боротимуться за дві путівки на чемпіонат світу. До них приєднаються Болівія і Нова Каледонія в якості підтверджених країн у стикових матчах, Ірак або ОАЕ представлять Азію, а також у матчах візьмуть участь дві країни CONCACAF (Конфедерація футболу Північної і Центральної Америки та країн Карибського басейну).

Нагадаємо, Кріштіану Роналду розповів, коли може завершити футбольну кар'єру.

Також повідомлялося, що у Львові футболісти під час матчу УПЛ влаштували масову бійку.