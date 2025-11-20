Стал известен соперник сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Украина в марте сыграет в плей-офф отбора к Чемпионату Мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Для прохода на мундиаль сборной Украины надо будет одолеть двух соперников, первым из которых станет сборная Швеции. Об этом говорится на сайте FIFA.

Всего в плей-офф принимают участие 16 команд, которые разыгрывают между собой 4 путевки на мундиаль от европейского континента.

Победитель пары Украина — Швеция в финале плей-офф сойдется с победителем пары Польша — Албания.

Стоит отметить, что Украина перед жеребьевкой была в 1 корзине, имея один из лучших посевов.

Другие полуфинальные и финальные пары выглядят так:

Победитель пары Италия — Северная Ирландия сыграет с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина.

Победитель пары Турция — Румыния сыграет с победителем пары Словакия — Косово.

Победитель пары Дания — Северная Македония сыграет с победителем пары Чехия — Ирландия.

Европейский жребий плей-офф к ЧМ по футболу Фото: скриншот

Всего в Чемпионате Мира примут участие 48 стран, 42 из них уже гарантировали себе участие, в частности это страны-хозяева турнира — США, Канада и Мексика.

Помимо четырех пар, которые решат, кто из европейских стран поедет на Чемпионат Мира, пройдет также межконтинентальный плей-офф между участниками других конфедераций:

Новая Каледония/Ямайка — ДР Конго;

Боливия/Суринам — Ирак.

Базовые даты матчей плей-офф — 26 марта 2026-го года для полуфинала и 31 марта 2026-го года для финала плей-офф. Украина будет играть оба матча как хозяин поля, вероятно, матчи пройдут в Польше.

Финальная часть чемпионата мира-2026 будет проходить с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Это будет первый Мундиаль в новом формате с 48 командами.

Напомним, что 16 ноября Украина одолела Исландию со счетом 2:0 и гарантировала себе выход в плей-офф Чемпионата мира.

Теперь для выхода на Мундиаль Украине необходимо одолеть двух соперников подряд.