Плей-офф ЧМ-2026: что Украине нужно для выхода на Мундиаль после победы над Исландией

Сборная Украины по футболу продолжает борьбу за путевку на чемпионат мира-2026 после успешного выступления в групповом раунде отбора. Команда под руководством Сергея Реброва обеспечила себе выход в плей-офф, где определится последняя четверка участников Мундиаля.

Как сообщает 24 Канал, украинская сборная выступала в группе D вместе с Францией, Исландией и Азербайджаном. После шести матчей подопечные Реброва набрали 10 очков, заняв второе место и получив право на участие в стыковых поединках.

Согласно правилам квалификации, команды, занявшие вторые места в группах, выходят в плей-офф, где разыгрывают четыре последние путевки на чемпионат мира. Для выхода на Мундиаль Украине необходимо одолеть двух соперников подряд. Первая игра состоится на домашнем поле, поскольку "сине-желтые" претендуют на попадание в первую корзину участников.

Соперниками в первом раунде плей-офф могут стать Уэльс или Северная Македония, а также Румыния, Швеция и Северная Ирландия. В случае ничейного результата матчи продолжаются экстратаймами и, при необходимости, серией пенальти. Победитель полуфинала плей-офф выходит в финальную стадию, где его соперником может быть одна из других команд, пробившихся в стыковые матчи, среди которых Польша, Шотландия, Словакия, Чехия, Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина или Косово.

По данным Общественного, украинская сборная завершила групповой раундпобедой над Исландией со счетом 2:0. Сейчас команда претендует на попадание в первую корзину перед жеребьевкой плей-офф, которая состоится 20 ноября 2025 года. Позиция в корзине будет определяться после обновления мирового рейтинга ФИФА 19 ноября и результатов последних матчей группового раунда.

Попадание Украины в первую корзину даст преимущество домашнего поля в полуфинале и возможность играть против команд из четвертой корзины — пока известны три команды из этого списка: Швеция, Румыния и Северная Ирландия.

Судьба первой корзины для Украины окончательно определится по результатам матчей групп A, B и H:

17 ноября: Германия — Словакия (группа A) (группа A)

18 ноября: Шотландия — Дания (группа C), Австрия — Босния и Герцеговина (группа H)

Стыковые матчи плей-офф состоятся в конце марта 2026 года: полуфиналы — 26 марта, финалы — 31 марта, хозяев финальных поединков определит жребий.

Финальная часть чемпионата мира-2026 будет проходить с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Это будет первый Мундиаль в новом формате с 48 командами.

