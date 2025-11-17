Плей-оф ЧС-2026: що Україні потрібно для виходу на Мундіаль після перемоги над Ісландією

Збірна України з футболу продовжує боротьбу за путівку на чемпіонат світу-2026 після успішного виступу у груповому раунді відбору. Команда під керівництвом Сергія Реброва забезпечила собі вихід до плей-оф, де визначиться остання четвірка учасників Мундіалю.

Як повідомляє 24 Канал, українська збірна виступала у групі D разом із Францією, Ісландією та Азербайджаном. Після шести матчів підопічні Реброва набрали 10 очок, посівши друге місце та отримавши право на участь у стикових поєдинках.

Згідно з правилами кваліфікації, команди, що посіли другі місця в групах, виходять до плей-оф, де розігрують чотири останні путівки на чемпіонат світу. Для виходу на Мундіаль Україні необхідно здолати двох суперників поспіль. Перша гра відбудеться на домашньому полі, оскільки "синьо-жовті" претендують на потрапляння до першого кошика учасників.

Суперниками у першому раунді плей-оф можуть стати Вельс або Північна Македонія, а також Румунія, Швеція та Північна Ірландія. У разі нічийного результату матчі продовжуються екстратаймами та, при потребі, серією пенальті. Переможець півфіналу плей-оф виходить до фінальної стадії, де його суперником може бути одна з інших команд, що пробилися у стикові матчі, серед яких Польща, Шотландія, Словаччина, Чехія, Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина або Косово.

За даними Суспільного, українська збірна завершила груповий раунд перемогою над Ісландією з рахунком 2:0. Наразі команда претендує на потрапляння до першого кошика перед жеребкуванням плей-оф, яке відбудеться 20 листопада 2025 року. Позиція у кошику визначатиметься після оновлення світового рейтингу ФІФА 19 листопада та результатів останніх матчів групового раунду.

Потрапляння України до першого кошика дасть перевагу домашнього поля у півфіналі та можливість грати проти команд із четвертого кошика — наразі відомі три команди з цього списку: Швеція, Румунія та Північна Ірландія.

Доля першого кошика для України остаточно визначиться за результатами матчів груп A, B та H:

17 листопада: Німеччина — Словаччина (група A)

18 листопада: Шотландія — Данія (група C), Австрія — Боснія та Герцеговина (група H)

Стикові матчі плей-оф відбудуться наприкінці березня 2026 року: півфінали — 26 березня, фінали — 31 березня, господарів фінальних поєдинків визначить жереб.

Фінальна частина чемпіонату світу-2026 проходитиме з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Це буде перший Мундіаль у новому форматі з 48 командами.

