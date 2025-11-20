Став відомий суперник збірної України у плей-офф відбору на ЧС-2026
Україна в березні зіграє у плей-офф відбору до Чемпіонату Світу-2026, який пройде в США, Канаді та Мексиці.
Для проходу на мундіаль збірній Україні треба буде здолати двох суперників, першим з яких стане збірна Швеції. Про це йдеться на сайті FIFA.
Загалом у плей-офф беруть участь 16 команд, які розігрують між собою 4 путівки на мундіаль від європейського континенту.
Переможець пари Україна — Швеція у фіналі плей-офф зійдеться з переможцем пари Польща — Албанія.
Варто зазначити, що Україна перед жеребкуванням була в 1 кошику, маючи один з найкращих посівів.
Інші півфінальні та фінальні пари виглядають так:
- Переможець пари Італія — Північна Ірландія зіграє з переможцем пари Вельс — Боснія і Герцеговина.
- Переможець пари Туреччина — Румунія зіграє з переможцем пари Словаччина — Косово.
- Переможець пари Данія — Північна Македонія зіграє з переможцем пари Чехія — Ірландія.
Загалом у Чемпіонаті Світу візьмуть участь 48 країн, 42 з них вже гарантували собі участь, зокрема це країни-господарі турніру — США, Канада та Мексика.
Крім чотирьох пар, які вирішать, хто з європейських країн поїде на Чемпіонат Світу, пройде також міжконтинентальний плей-офф між учасниками інших конфедерацій:
- Нова Каледонія/Ямайка – ДР Конго;
- Болівія/Сурінам – Ірак.
Базові дати матчів плей-офф — 26 березня 2026-го року для півфіналу та 31 березня 2026-го року для фіналу плей-офф. Україна гратиме обидва матчі як господар поля, ймовірно, матчі пройдуть в Польщі.
Фінальна частина чемпіонату світу-2026 проходитиме з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Це буде перший Мундіаль у новому форматі із 48 командами.
Нагадаємо, що 16 листопада Україна здолала Ісландію з рахунком 2:0 та гарантувала собі вихід до плей-офф Чемпіонату світу.
Тепер для виходу на Мундіаль Україні необхідно здолати двох суперників поспіль.