Став відомий суперник збірної України у плей-офф відбору на ЧС-2026

Україна в березні зіграє у плей-офф відбору до Чемпіонату Світу-2026, який пройде в США, Канаді та Мексиці.

Для проходу на мундіаль збірній Україні треба буде здолати двох суперників, першим з яких стане збірна Швеції. Про це йдеться на сайті FIFA.

Загалом у плей-офф беруть участь 16 команд, які розігрують між собою 4 путівки на мундіаль від європейського континенту.

Переможець пари Україна — Швеція у фіналі плей-офф зійдеться з переможцем пари Польща — Албанія.

Варто зазначити, що Україна перед жеребкуванням була в 1 кошику, маючи один з найкращих посівів.

Інші півфінальні та фінальні пари виглядають так:

Переможець пари Італія — Північна Ірландія зіграє з переможцем пари Вельс — Боснія і Герцеговина.

Переможець пари Туреччина — Румунія зіграє з переможцем пари Словаччина — Косово.

Переможець пари Данія — Північна Македонія зіграє з переможцем пари Чехія — Ірландія.

Європейський жереб плей-офф до ЧС Фото: скриншот

Загалом у Чемпіонаті Світу візьмуть участь 48 країн, 42 з них вже гарантували собі участь, зокрема це країни-господарі турніру — США, Канада та Мексика.

Крім чотирьох пар, які вирішать, хто з європейських країн поїде на Чемпіонат Світу, пройде також міжконтинентальний плей-офф між учасниками інших конфедерацій:

Нова Каледонія/Ямайка – ДР Конго;

Болівія/Сурінам – Ірак.

Базові дати матчів плей-офф — 26 березня 2026-го року для півфіналу та 31 березня 2026-го року для фіналу плей-офф. Україна гратиме обидва матчі як господар поля, ймовірно, матчі пройдуть в Польщі.

Фінальна частина чемпіонату світу-2026 проходитиме з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Це буде перший Мундіаль у новому форматі із 48 командами.

Нагадаємо, що 16 листопада Україна здолала Ісландію з рахунком 2:0 та гарантувала собі вихід до плей-офф Чемпіонату світу.

Тепер для виходу на Мундіаль Україні необхідно здолати двох суперників поспіль.