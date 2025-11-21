Футболисты из КНДР побили японскую команду вместо традиционного рукопожатия (видео)

Японская футбольная ассоциация уже обратилась к ФИФА с просьбой вмешаться после жалоб футболистов, которые вместо пожимания рук получили болезненные тычки.

Япония и Северная Корея встретились в 1/8 финала турнира чемпионата мира среди команд до 17 лет, который проходит в Катаре. На кадрах видно, как обе команды выстраиваются перед началом матча, готовясь провести традицию предматчевого рукопожатия между игроками соперников и официальными лицами. Однако северокорейские футболисты начали тыкать своих соперников в плечо, сообщает Daily Mail.

Северокорейцы побили японцев перед матчем

Если в начале церемонии футболисты из КНДР пытались "давать пять", то потом это превратилось в экзекуцию, а несколько северокорейцев ударили японцев с размаха.

Судьи матча не наложили санкций на северокорейских игроков в связи с инцидентом.

Японская футбольная ассоциация связалась с ФИФА по поводу инцидента и направила руководящему органу видеозапись.

В итоге агрессивное поведение футболистам из КНДР не помогло и они проиграли.

Джелани Макги открыл счет за Японию на шестой минуте матча, однако во втором тайме Ри Хек Гван сравнял счет со счетом 1:0.

В конечном итоге пришлось провести серию пенальти, Япония выиграла со счетом 5:4 и обеспечила себе место в четвертьфинале.

Однако 21 ноября турнир для Японии завершился после того, как команда потерпела минимальное поражение от Австрии со счетом 1:0.

Отношения между Японией и Северной Кореей можно описать, как "натянутые": в Пхеньяне признали, что похищали японских граждан в конце 1970-х и 1980-х годах.

Хотя некоторые из них впоследствии были возвращены, Япония настаивает на освобождении всех похищенных людей, в то время как Северная Корея утверждает, что вопрос решен.

Напряженность еще больше возросла на фоне испытаний северокорейских ракет, которые пролетали через воздушное пространство Японии.

