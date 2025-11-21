Футболісти з КНДР побили японську команду замість традиційного рукостискання (відео)

Японська футбольна асоціація вже звернулася до ФІФА з проханням втрутитися після скарг футболістів, які замість потискування рук отримали болючі стусани.

Японія і Північна Корея зустрілися в 1/8 фіналу турніру чемпіонату світу серед команд до 17 років, який проходить у Катарі. На кадрах видно, як обидві команди шикуються перед початком матчу, готуючись провести традицію передматчевого рукостискання між гравцями суперників та офіційними особами. Однак північнокорейські футболісти почали тикати своїх суперників у плече, повідомляє Daily Mail.

Північнокорейці побили японців перед матчем

Якщо на початку церемонії футболісти з КНДР намагалися "давати п'ять", то згодом це перетворилося на екзекуцію, а кілька північнокорейців вдарили японців із розмаху.

Судді матчу не наклали санкцій на північнокорейських гравців у зв'язку з інцидентом.

Японська футбольна асоціація зв'язалася з ФІФА з приводу інциденту і надіслала керівному органу відеозапис.

У підсумку агресивна поведінка футболістам із КНДР не допомогла і вони програли.

Джелані Макгі відкрив рахунок за Японію на шостій хвилині матчу, однак у другому таймі Рі Хек Гван зрівняв рахунок із рахунком 1:0.

Зрештою довелося провести серію пенальті, Японія виграла з рахунком 5:4 і забезпечила собі місце у чвертьфіналі.

Однак 21 листопада турнір для Японії завершився після того, як команда зазнала мінімальної поразки від Австрії з рахунком 1:0.

Відносини між Японією і Північною Кореєю можна описати, як "натягнуті": у Пхеньяні визнали, що викрадали японських громадян наприкінці 1970-х і 1980-х роках.

Хоча деякі з них згодом були повернуті, Японія наполягає на звільненні всіх викрадених людей, тоді як Північна Корея стверджує, що питання вирішено.

Напруженість ще більше зросла на тлі випробувань північнокорейських ракет, які пролітали через повітряний простір Японії.

