Роналду сыграет свадьбу на острове Мадейра: что известно о торжестве

Один из самых завидных и богатых холостяков мира, знаменитый футболист Криштиану Роналду планирует свою роскошную свадьбу с Джорджиной Родригес уже летом 2026 года.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес выбирают место проведения свадьбы — менее чем в четырех км от места его рождения, сообщает Daily Mail.

Роналду и его невеста Джорджина Родригес наконец поженятся и уже известно, что это произойдет после чемпионата мира по футболу 2026 года в Фуншальском соборе на острове Мадейра.

И это место будет иметь особое значение, поскольку оно находится рядом с городской больницей, в которой родился Роналду 5 февраля 1985 года, и неподалеку от базы одной из команд, за которую он играл в детстве, "Насьональ да Мадейра".

Роналду и его возлюбленная Фото: Instagran @georginagio

В августе звездный дуэт объявил о своей помолвке после более чем девяти лет совместной жизни. Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает дочерей: семилетнюю Алану и двухлетнюю Беллу. Джорджина также является мачехой его троих детей.

Відео дня

40-летний Роналду недавно рассказал о своем "не очень романтичном" и импровизированном предложении, хотя и сопровождавшемся кольцом стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

"Был где-то час ночи. Мои дочери уже спали", — рассказал он в интервью Пирсу Моргану.

"Один из моих друзей дал мне кольцо, чтобы я передал его Джио (Джорджине), и когда я передавал ей кольцо, вошли двое моих детей и сказали: "Папочка, ты отдашь кольцо маме и сделаешь ей предложение". Я подумал: "Ого, это самый подходящий момент, чтобы сказать "да". Это был подходящий момент. Я знал, что однажды это сделаю, но тогда не планировал. Поскольку мои дочери так сказали, а мои друзья снимали, я сделал предложение. На одно колено я не становиля, но это был прекрасный момент", — рассказал Роналду.

Обручальное кольцо Джорджины Родригес Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Он признался, что не очень романтичный парень, точнее, он романтичен "по-своему", но он всегда знал, что Джорджина Родригес – "женщина всей его жизни".

У Роналду пятеро детей. Двое из них, Алана Мартин и Белла Эсмеральда, родились от Джорджины. Его старший ребенок, Криштиану-младший, родился в 2010 году, а еще двое детей, Ева и Матео, появились на свет от суррогатной матери в 2017 году. В 2022 году они пережили трагическую смерть новорожденного сына Анхеля.

Семья Криштиану Роналду Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Предполагается, что легенда Португалии и аргентинско-испанская модель познакомились в 2016 году, когда он играл за мадридский "Реал".

Известно, что свадьба пройдет в дорогом отеле на Мадейре, но Роналду уже заявил, что Джорджина Родригес не любит шумные вечеринки, так что он будет уважать ее решение и свадьба будет "личной".

Напомним, Джорджина Родригес уже хвасталась обручальным кольцом в соцсетях. Его украшает гигантский бриллиант.

Недавно Роналду посетил Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа. В честь этого Трамп опубликовал ИИ-ролик.