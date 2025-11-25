Роналду зіграє весілля на острові Мадейра: що відомо про торжество

Один із найзавидніших і найбагатших холостяків світу, знаменитий футболіст Кріштіану Роналду планує своє розкішне весілля з Джорджиною Родрігес уже влітку 2026 року.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес обирають місце проведення весілля — менш ніж за чотири км від місця його народження, повідомляє Daily Mail.

Роналду і його наречена Джорджина Родрігес нарешті одружаться, і вже відомо, що це станеться після чемпіонату світу з футболу 2026 року у Фуншальському соборі на острові Мадейра.

І це місце матиме особливе значення, оскільки воно розташоване поруч із міською лікарнею, в якій народився Роналду 5 лютого 1985 року, і неподалік від бази однієї з команд, за яку він грав у дитинстві, "Насьональ да Мадейра".

Роналду і його кохана Фото: Instagran @georginagio

У серпні зірковий дует оголосив про свої заручини після більш ніж дев'яти років спільного життя. Пара перебуває у стосунках з 2016 року і виховує доньок: семирічну Алану і дворічну Беллу. Джорджина також є мачухою його трьох дітей.

40-річний Роналду нещодавно розповів про свою "не надто романтичну" та імпровізовану пропозицію, яка, хоча й супроводжувалася каблучкою вартістю 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

"Була десь година ночі. Мої дочки вже спали", — розповів він в інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Один із моїх друзів дав мені каблучку, щоб я передав її Джіо (Джорджині), і коли я передавав їй каблучку, зайшли двоє моїх дітей і сказали: "Татусь, ти віддаси каблучку мамі й зробиш їй пропозицію". Я подумав: "Ого, це найкращий момент, щоб сказати "так". Це був відповідний момент. Я знав, що одного разу це зроблю, але тоді не планував. Оскільки мої доньки так сказали, а мої друзі знімали, я зробив пропозицію. На одне коліно я не ставав, але це був прекрасний момент", — розповів Роналду.

Обручка Джорджини Родрігес Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Він зізнався, що не дуже романтичний хлопець, точніше, він романтичний "по-своєму", але він завжди знав, що Джорджина Родрігес — "жінка всього його життя".

У Роналду п'ятеро дітей. Двоє з них, Алана Мартін і Белла Есмеральда, народилися від Джорджини. Його старша дитина, Кріштіану-молодший, народився 2010 року, а ще двоє дітей, Єва і Матео, з'явилися на світ від сурогатної матері 2017 року. У 2022 році вони пережили трагічну смерть новонародженого сина Анхеля.

Сім'я Кріштіану Роналду Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Передбачається, що легенда Португалії та аргентинсько-іспанська модель познайомилися 2016 року, коли він грав за мадридський "Реал".

Відомо, що весілля відбудеться в дорогому готелі на Мадейрі, але Роналду вже заявив, що Джорджина Родрігес не любить галасливих вечірок, тож він буде поважати її рішення, і весілля буде "особистим".

Нагадаємо, Джорджина Родрігес уже хвалилася обручкою в соцмережах. Її прикрашає гігантський діамант.

Нещодавно Роналду відвідав Білий дім на запрошення президента США Дональда Трампа. На честь цього Трамп опублікував АІ-ролик.