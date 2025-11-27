"Ведущая страна": россиян возвращают на международные соревнования по дзюдо под их флагом

Международная федерация дзюдо заявила, что позволит россиянам выступать на равных условиях со всеми другими спортсменами — под своим флагом и с национальным гимном. В Федерации дзюдо Украины уже отреагировали, выразив решительный протест и напомнив о том, что война до сих пор продолжается.

Ранее уже восстановили полное представительство для белорусских спортсменов. Теперь в IJF считают, что целесообразно будет позволить соревноваться на равных условиях и россиянам. Об этом говорится в официальном заявлении от 27 ноября.

"Исторически Россия была ведущей страной в мировом дзюдо, и ее полное возвращение, как ожидается, обогатит соревнования на всех уровнях, поддерживая при этом принципы справедливости, инклюзивности и уважения IJF", — заявили в федерации.

В IJF заверили в своем равном отношении ко всем в соответствии с Олимпийской хартией и принципами спорта. Пресс-служба подчеркнула, что в спорте нет места "дискриминации".

"Спорт является последним мостом, который объединяет людей и нации в очень сложных конфликтных ситуациях и условиях. Спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных институтов, и наша обязанность — защищать спорт и наших спортсменов", — пояснили в Международной федерации дзюдо.

В ней добавили, что спорт должен оставаться нейтральным и "свободным от политического влияния", а само дзюдо "основано на ценностях мира, единства и дружбы", поэтому не должно превращаться в "платформу для геополитических целей". Свое решение в IJF назвали отражением уверенности в "этических гарантиях".

Уже с Гран-при Абу-Даби 2025 года российские дзюдоисты снова начнут выступать с национальным флагом, гимном и эмблемой. В федерации заверили, что всегда продвигают "дружбу, уважение, солидарность и мир".

Дзюдоисты из РФ будут выступать под своим флагом: реакция Украины

В Федерации дзюдо Украины выразили решительный протест и категорически осудили решение IJF.

"Это решение является грубым нарушением рекомендаций Международного олимпийского комитета и делает дзюдо первым видом спорта, демонстративно отступившим от них. В своем заявлении IJF говорит о "строительстве мостов". Однако какие мосты можно строить с государством, которое ежедневно убивает украинцев, разрушает их дома, стирает с лица земли города и гражданскую инфраструктуру?" — отметила пресс-служба.

В федерации напомнили, что в результате войны ежедневно гибнут граждане Украины, в том числе спортсмены, тренеры, волонтеры и дети. В то же время международная федерация говорит об "инклюзивности" в отношении россиян, многие из которых публично поддерживали вторжение ВС РФ и являются неотъемлемой частью вражеской пропаганды.

"Федерация дзюдо Украины расценивает это решение как противоречащее принципам мира, справедливости и ответственности, а также подрывает доверие к международным спортивным институтам. Вместе с Министерством молодежи и спорта Украины, Национальным олимпийским комитетом Украины и партнерами мы будем принимать все возможные меры, чтобы не допустить его реализации и защитить интересы украинских спортсменов. Мосты строят там, где есть мир. Россия принесла миру только войну", — добавили в ФГУ.

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик уже назвал решение IJF "историческим".

