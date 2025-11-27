"Провідна країна": росіян повертають на міжнародні змагання з дзюдо під їхнім прапором

Міжнародна федерація дзюдо заявила, що дозволить росіянам виступати на рівних умовах з усіма іншими спортсменами — під своїм прапором та з національним гімном. У Федерації дзюдо України вже відреагували, висловивши рішучий протест і нагадавши про те, що війна досі триває.

Раніше вже відновили повне представництво для білоруських спортсменів. Тепер у IJF вважають, що доцільно буде дозволити змагатись на рівних умовах і росіянам. Про це йдеться в офіційній заяві від 27 листопада.

"Історично Росія була провідною країною у світовому дзюдо, і її повне повернення, як очікується, збагатить змагання на всіх рівнях, підтримуючи при цьому принципи справедливості, інклюзивності та поваги IJF", — заявили у федерації.

В IJF запевнили у своєму рівному ставленні до усіх відповідно до Олімпійської хартії та принципів спорту. Пресслужба наголосила, що у спорті немає місця "дискримінації".

Відео дня

"Спорт є останнім мостом, який об'єднує людей і нації в дуже складних конфліктних ситуаціях і умовах. Спортсмени не несуть відповідальності за рішення урядів або інших національних інституцій, і наш обов'язок — захищати спорт і наших спортсменів", — пояснили у Міжнародній федерації дзюдо.

У ній додали, що спорт має залишатись нейтральним і "вільним від політичного впливу", а саме дзюдо "засноване на цінностях миру, єдності та дружби", тому не має перетворюватись на "платформу для геополітичних цілей". Своє рішення у IJF назвали відображенням впевненості в "етичних гарантіях".

Вже з Гран-прі Абу-Дабі 2025 року російські дзюдоїсти знову почнуть виступати з національним прапором, гімном та емблемою. У федерації запевнили, що завжди просувають "дружбу, повагу, солідарність та мир".

Дзюдоїсти з РФ виступатимуть під своїм прапором: реакція України

У Федерації дзюдо України висловили рішучий протест та категорично засудили рішення IJF.

"Це рішення є грубим порушенням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету і робить дзюдо першим видом спорту, що демонстративно відступив від них. У своїй заяві IJF говорить про "будування мостів". Проте які мости можна будувати з державою, яка щодня вбиває українців, руйнує їхні домівки, стирає з лиця землі міста й цивільну інфраструктуру?" — зазначила пресслужба.

У федерації нагадали, що внаслідок війни щодня гинуть громадяни України, в тому числі спортсмени, тренери, волонтери та діти. В той самий час міжнародна федерація говорить про "інклюзивність" стосовно росіян, багато з яких публічно підтримували вторгнення ЗС РФ та є невід'єчною частиною ворожої пропаганди.

"Федерація дзюдо України розцінює це рішення як таке, що суперечить принципам миру, справедливості та відповідальності, а також підриває довіру до міжнародних спортивних інституцій. Разом з Міністерством молоді та спорту України, Національним олімпійським комітетом України та партнерами ми будемо вживати всіх можливих заходів, щоб не допустити його реалізації та захистити інтереси українських спортсменів. Мости будують там, де є мир. Росія принесла світові лише війну", — додали у ФДУ.

Президент Федерації дзюдо Росії Сергій Соловейчик вже назвав рішення IJF "історичним".

Нагадаємо, українська боксерка Ганна Охота здобула бронзову медаль на Кубку світу в Індії.

У Києві батьки освітили поле для своїх дітей-футболістів під час відключення світла, увімкнувши фари на машинах. У ЗМІ повідомили, що така ідея — не нова, подібною хитрістю також користувались у Вінниці.