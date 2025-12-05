Могли повлиять спецслужбы: стало известно, что Украина сделает в ответ на принятие Лыскун гражданства РФ

23-летняя украинская прыгунья и вице-чемпионка мира по прыжкам в воду София Лискун еще в июле представляла Украину на чемпионате мира и о том, что она хочет сменить украинское гражданство на паспорт РФ, никаких сигналов не было.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал, что девушка рассказывала о любви и отношениях, но о своих намерениях по изменению гражданства никому ничего не говорила. Об этом пишет издание "Чемпион", которое пообщалось с чиновником по этой теме.

По его словам, София рассказывала, что хочет уехать, чтобы заняться личными делами. Она находилась в Польше, а потом уехала в оккупированный россиянами Луганск. О самой смене гражданства Бедный узнал из новостей.

"О событии я узнал буквально несколько часов назад, когда эта история, безусловно, отредактированная российскими спецслужбами и с их подачи, вышла в публичное пространство", — признался министр.

Могли повлиять спецслужбы РФ

Бедный отметил, что Лыскун во время видеообращения сама призналась об общении с тренером из России. В связи с этим он считает, что на спортсменку могли иметь влияние российские спецслужбы.

"Это говорит о том, что на нее осуществлялось влияние со стороны российской пропаганды, спецслужб, которые срежиссировали этот спектакль", — пояснил министр.

Чиновник считает, что съемка была спланированной, и россияне могли пойти на тот шаг с целью дискредитировать украинскую молодежь и спорт.

Что ждет Лыскун в дальнейшей карьере

На вопрос, когда спортсменка снова сможет выступать на международных соревнованиях, но уже за сборную страны-врага, Бедный ответил, что Украина предпримет решительные действия, чтобы этого не допустить.

"Я считаю, что это предательство, и мы точно будем требовать от Международной федерации тотальной дисквалификации Лыскун", — заявил министр.

По его мнению, после этого случая Лыскун фактически завершила свою спортивную карьеру.

Напомним, 3 декабря София Лискун в комментарии для российских СМИ заявила, что официально принимает гражданство России. Эти действия она аргументировала "проблемами с тренерами" в Украине.

В апреле украинский спортсмен Илья Ковтун рассказал Glas Slavonije, почему сменил украинское гражданство.