Могли вплинути спецслужби: стало відомо, що Україна зробить у відповідь на прийняття Лискун громадянства РФ

23-річна українська стрибунка і віцечемпіонка світу зі стрибків у воду Софія Лискун ще у липні представляла Україну на чемпіонаті світу і про те, що вона хоче змінити українське громадянство на паспорт РФ, жодних сигналів не було.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповів, що дівчина розповідала про кохання та стосунки, але про свої наміри щодо зміни громадянства нікому нічого не казала. Про це пише видання "Чемпіон", яке поспілкувалося з посадовцем щодо цієї теми.

За його словами, Софія розповідала, що хоче виїхати, щоб зайнятися особистими справами. Вона перебувала у Польщі, а потім поїхала в окупований росіянами Луганськ. Про саму зміну громадянства Бідний дізнався з новин.

"Про подію я дізнався буквально кілька годин тому, коли ця історія, безумовно, відредагована російськими спецслужбами та з їхньої подачі, вийшла у публічний простір", — зізнався міністр.

Відео дня

Могли вплинути спецслужби РФ

Бідний зауважив, що Лискун під час відеозвернення сама зізналася про спілкування з тренером з Росії. У зв'язку з цим він вважає, що на спортсменку могли мати вплив російські спецслужби.

"Це говорить про те, що на неї здійснювався вплив з боку російської пропаганди, спецслужб, які зрежисували цю виставу", — пояснив міністр.

Посадовець вважає, що зйомка була спланованою, і росіяни могли піти на той крок з метою дискредитувати українські молодь та спорт.

Що чекає на Лискун у подальшій кар'єрі

На запитання, коли спортсменка знову зможе виступати на міжнародних змаганнях, але вже за збірну країни-ворога, Бідний відповів, що Україна зробить рішучі дії, аби цього не допустити.

"Я вважаю, що це зрада, і ми точно будемо вимагати від Міжнародної федерації тотальної дискваліфікації Лискун", — заявив міністр.

На його думку, після цього випадку Лискун фактично завершила свою спортивну кар'єру.

Нагадаємо, 3 грудня Софія Лискун у коментарі для російських ЗМІ заявила, що офіційно приймає громадянство Росії. Ці дії вона аргументувала "проблемами з тренерами" в Україні.

У квітні український спортсмен Ілля Ковтун розповів Glas Slavonije, чому змінив українське громадянство.