Украинцы впервые за 26 лет завоевали медаль по фигурному катанию (видео)

Воспитанники одесской спортшколы "Льдинка" Ирина Подгайна и Артем Коваль заняли третье место в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Японии.

Для Украины медаль в этом виде спорта стала историческим достижением, поскольку национальная команда не поднималась на пьедестал в финале турнира уже 26 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Выступление Ирины Подгайной и Артема Коваля

Предыдущий раз украинский дуэт завоевывал бронзу в танцах на льду в сезоне 1999/2000 годов. Тогда награду в финале Гран-при получили Кристина Кобаладзе и Олег Войко. Таким образом, Подгайна и Коваль стали всего второй украинской парой в истории, сумевшей попасть в призовую тройку в этом формате соревнований.

Украинские юниоры прошли в финал благодаря блестящим выступлениям на этапах в Турции и Польше, где дважды занимали первое место. В Японии они уверенно начали соревнование, показав второй результат в ритмическом танце.

Согласно данным Министерства молодежи и спорта Украины, по итогам двух программ дуэт набрал 156.22 балла. В ритмическом танце Подгайна и Коваль стали вторыми, получив 63.43 балла, а в произвольном — четвертыми с результатом 92.79 балла.

"Победителями финала ЮГП стали Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин из США (165,45), серебро у Амбре Перрье Джанезини и Самюэля Бланк Клапермана из Франции (158,28)", — говорится в сообщении.

Такой успех является важным шагом для развития юниорских танцев на льду в стране и демонстрирует высокий потенциал молодых спортсменов.

Напомним, воспитанница боксерского клуба "SMK-Sport" Анна Охота в составе сборной Украины завоевала бронзовую медаль на Кубке мира в Индии. Отмечалось, что спортсменка в ходе поединков продемонстрировала всю мощь украинской боксерской школы.

3 декабря стало известно, что 23-летняя украинская прыгунья и вице-чемпионка мира по прыжкам в воду София Лыскун официально получила российское гражданство и будет выступать за Российскую Федерацию. Спортсменка объяснила это решение тем, что долгое время была недовольна работой в своей команде в Украине.