Українці вперше за 26 років завоювали медаль з фігурного катання (відео)

Вихованці одеської спортшколи "Крижинка" Ірина Підгайна та Артем Коваль посіли третє місце у фіналі юніорського Гран-прі з фігурного катання, що проходив у Японії.

Для України медаль у цьому виді спорту стала історичним досягненням, оскільки національна команда не підіймалася на п'єдестал у фіналі турніру вже 26 років. Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Виступ Ірини Підгайної та Артема Коваля

Попередній раз український дует завойовував бронзу в танцях на льоду в сезоні 1999/2000 років. Тоді нагороду у фіналі Гран-прі здобули Христина Кобаладзе та Олег Войко. Таким чином, Подгайна і Коваль стали лише другою українською парою в історії, яка зуміла потрапити до призової трійки в цьому форматі змагань.

Українські юніори пройшли до фіналу завдяки блискучим виступам на етапах у Туреччині та Польщі, де двічі посідали перше місце. У Японії вони впевнено розпочали змагання, показавши другий результат у ритмічному танці.

Згідно з даними Міністерства молоді та спорту України, за підсумками двох програм дует набрав 156.22 бала. У ритмічному танці Подгайна і Коваль стали другими, отримавши 63.43 бала, а в довільному — четвертими з результатом 92.79 бала.

"Переможцями фіналу ЮГП стали Хана Марія Абоян і Данило Веселухін зі США (165,45), срібло в Амбре Перр'є Джанезіні та Самюеля Бланк Клапермана з Франції (158,28)", — йдеться в повідомленні.

Такий успіх є важливим кроком для розвитку юніорських танців на льоду в країні та демонструє високий потенціал молодих спортсменів.

