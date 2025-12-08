Впервые за 12 лет: украинец получил медаль по плаванию на короткой воде, установив мировой рекорд (видео)
Украинец Никита Шеремет завоевал серебряную медаль Чемпионата Европы 2025 по плаванию на короткой воде. Последний раз в этой дисциплине Украина получала медали 12 лет назад.
Кроме того, эта медаль стала для Украины первой на континентальном первенстве, пишет "Суспільне".
В финальном заплыве на 50 метров вольным стилем Шеремет показал результат 20,81 секунды. Таким образом он обновил национальный и мировой юниорский рекорды.
Для 18-летнего украинца Евро-2025 по плаванию стало дебютным на взрослом уровне.
"Шеремет принес Украине первую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем за 12 лет на Евро по плаванию на короткой воде", — говорится в сообщении.
Последний раз представитель Украины поднимался на подиум в этой дисциплине на первенстве 2013 года — Андрей Говоров, который получил "бронзу".
Серебряная медаль Шеремета — это единственная медаль Украины на Чемпионате Европы 2025.
Первое место завоевал представитель Хорватии Йере Хрибар, который проплыл дистанцию за 20.70 секунд, а на третьей строчке оказался француз Максиме Груссе с результатом подобным Шеремету — 20.81 секунды.
Напомним, украинцы впервые за 26 лет завоевали медаль по фигурному катанию.
Фокус также писал о том, что украинская чемпионка София Лискун сменила гражданство на российское.