Вперше за 12 років: українець здобув медаль з плавання на короткій воді, встановивши світовий рекорд (відео)

Українець Нікіта Шеремет виборов срібну медаль Чемпіонату Європи 2025 з плавання на короткій воді. Останнього разу у цій дисципліні Україна здобувала медалі 12 років тому.

Крім того, ця медаль стала для України першою на континентальній першості, пише "Суспільне".

У фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем Шеремет показав результат 20,81 секунди. Таким чином він оновив національний та світовий юніорський рекорди.

Для 18-річного українця Євро-2025 з плавання стало дебютним на дорослому рівні.

"Шеремет приніс Україні першу медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем за 12 років на Євро з плавання на короткій воді", — йдеться у повідомленні.

Востаннє представник України підіймався на подіум у цій дисципліні на першості 2013 року — Андрій Говоров, який здобув "бронзу".

Відео дня

Срібна медаль Шеремета — це єдина медаль України на Чемпіонаті Європи 2025.

Перше місце виборов представник Хорватії Єре Хрібар, який проплив дистанцію за 20.70 секунд, а на третій сходинці опинився француз Максіме Груссе з результатом подібним до Шеремета — 20.81 секунди.

Нагадаємо, українці вперше за 26 років завоювали медаль з фігурного катання.

Фокус також писав про те, що українська чемпіонка Софія Лискун змінила громадянство на російське.