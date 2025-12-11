"Фиорентина" — "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги Конференций

В рамках 5 тура Лиги Конференций киевское "Динамо" сыграет против итальянской "Фиорентины". Матч пройдет во Флоренции на стадионе "Артемио Франки".

Стартовый свисток прозвучит в 19:45. Фокус проведет текстовую онлайн трансляцию матча.

26 мин: После опасной передачи Мойзе Кин выходил один-на-один с Русланом Нещеретом, но украинский голкипер великолепным сейвом спас свою команду от второго пропущенного!

18 мин: Гол забивает "Фиорентина". После подачи Додо Мойзе Кин воспользовался пространством, которое оставили итальянцу два центральных защитника "Динамо".

16 мин: Опасный момент мог возникнуть у "Фиорентины". Впрочем Тиаре заблокировал удар Кина. После углового было два опасных удара — Джеко попал в партнера по команде, а удар Кина с 5 метров парировал Нещерет.

14 мин: Еще один угловой "Динамо". Креативный розыгрыш не принес опасности. Тем временем на стадионе включилась сирена, которая направлена на выездную команду с целью оказать давление.

11 мин: Подача Пихаленка с углового не принесла опасности.

10 минут: На газоне оказывается Додо, который получил небольшое происхождение. Впрочем бразилец смог подняться и продолжить игру. "Динамо" заработало первый угловой в матче.

6 мин: Первый момент матча на счету "Фиорентины": после подачи Додо головой пробивал Эдин Джеко. Впрочем боснийскому форварду не хватило точности.

5 минут: Обе команды пытаются контролировать мяч, впрочем, пока допускают ошибки.

1 мин: Игра началась, "Динамо" разыграло мяч с центра поля.

Стартовый состав "Динамо" Киев: Нещерет, Тымчик, Захарченко, Тиаре, Дубинчак, Пихаленок, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Гереро, Кабаев.

Запасные: Бленуце, Буртник, Вивчаренко, Игнатенко, Караваев, Михавко, Моргун, Огундана, Рубчинский, Ярмоленко, Яцык

Главный тренер киевлян — Игорь Костюк.

Для центрального защитника, воспитанника "Динамо" Владислава Захарченко этот матч станет дебютным в составе киевлян.

Стартовый состав "Фиорентины": де Хеа, Понгранчич, Комуццо, Вити, Додо, Ричардсон, Николусси, Ндур, Фортини, Джеко, Кин.

Запасные: Коспо, Гудмундссон, Зом, Куадио, Куаме, Леццерини, Мандрагора, Мартинелли, Мари, Паризи, Пикколи, Раньери.

Главный тренер "Фиорентины" — Паоло Ваноли.

Перед матчем

"Динамо Киев" идет на 27-й позиции в нынешнем розыгрыше Лиги Конференций, одержав 1 победу в 4 матчах. Для выхода из группы нужно попасть в 24-х лучших. В чемпионате Украины киевляне занимают 6 место.

"Фиорентина" занимает 17-е место в Лиге Конференций, набрав 6 очков. При этом в чемпионате Италии "фиалки" последние — они ни разу не выиграли в 14-ти турах, набрав лишь 6 очков.

Напомним, что в конце ноября из "Динамо" был уволен Александр Шовкоский и его тренерский штаб.

Ранее один из летних новичков "Динамо" Владислав Бленуце репостил фрагменты российского сериала "Бригада" и даже выступления одного из главных кремлевских пропагандистов Соловьева.