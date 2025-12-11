"Фіорентина" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Конференцій

У межах 5 туру Ліги Конференцій київське "Динамо" зіграє проти італійської "Фіорентини". Матч пройде у Флоренції на стадіоні "Артеміо Франкі".

Стартовий свисток пролунає о 19:45. Фокус проведе текстову онлайн трансляцію матчу.

47 хв: Суддя матчу дав свисток про завершення першого тайму. Гол Мойзе Кіна є єдиним у першій половині — "Динамо" програє 0:1.

45 хв: Арбітр компенсував 2 хвилини до першого тайму.

43 хв: Ндур отримує першу жовту картку у матчі за жорсткий фол проти Олександра Тимчика. Українець може продовжити гру.

40 хв: Річардсон небезпечно пробивав з-за меж штрафного. Утім його удар пройшовся вище воріт.

26 хв: Після небезпечної передачі Мойзе Кін виходив сам-на-сам з Русланом Нещеретом, але український голкіпер чудовим сейвом врятував свою команду від другого пропущеного!

18 хв: Гол забиває "Фіорентина". Після подачі Додо Мойзе Кін скористався простором, який залишили італійцю два центральних захисники "Динамо".

16 хв: Небезпечний момент міг виникнути у "Фіорентини". Утім Тіаре заблокував удар Кіна. Після кутового було два небезпечних удари — Джеко влучив в партнера по команді, а удар Кіна з 5 метрів парирував Нещерет.

14 хв: Ще один кутовий "Динамо". Креативний розіграш не приніс небезпеки. Тим часом на стадіоні включилася сирена, яка направлена на виїздну команду з метою чинити тиск.

11 хв: Подача Піхальонка з кутового не принесла небезпеки.

10 хв: На газоні опиняється Додо, який отримав невеличке походження. Утім бразилець зміг підвестися та продовжити гру. "Динамо" заробило перший кутовий у матчі.

6 хв: Перший момент матчу на рахунку "Фіорентини": після подачі Додо головою пробивав Едін Джеко. Утім боснійському форварду забракло влучності.

5 хв: Обидві команди намагаються контролювати м'яч, утім наразі припускаються помилок.

1 хв: Гра розпочалася, "Динамо" розіграло м'яч з центру поля.

Стартовий склад "Динамо" Київ: Нещерет, Тимчик, Захарченко, Тіаре, Дубінчак, Піхальонок, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Гереро, Кабаєв.

Запасні: Бленуце, Буртник, Вівчаренко, Ігнатенко, Караваєв, Михавко, Моргун, Огундана, Рубчинський, Ярмоленко, Яцик

Головний тренер киян — Ігор Костюк.

Для центрального захисника, вихованця "Динамо" Владислава Захарченка цей матч стане дебютним у складі киян.

Стартовий склад "Фіорентини": де Хеа, Понгранчич, Комуццо, Віті, Додо, Річардсон, Ніколуссі, Ндур, Фортіні, Джеко, Кін.

Запасні: Коспо, Гудмундссон, Зом, Куадіо, Куаме, Леццеріні, Мандрагора, Мартінеллі, Марі, Парізі, Пікколі, Раньєрі.

Головний тренер "Фіорентини" — Паоло Ванолі.

Перед матчем

"Динамо Київ" іде на 27-й позиції в цьогорічному розіграші Ліги Конференцій, здобувши 1 перемогу в 4 матчах. Для виходу з групи потрібно потрапити до 24-х найкращих. У чемпіонаті України кияни посідають 6 місце.

"Фіорентина" посідає 17-те місце в Лізі Конференцій, набравши 6 очок. При цьому в чемпіонаті італії "фіалки" останні — вони жодного разу не виграли в 14-ти турах, набравши лише 6 очок.

Нагадаємо, що в кінці листопада з "Динамо" було звільнено Олександра Шовкоського та його тренерський штаб.

Раніше один з літніх новачків "Динамо" Владислав Бленуце репостив фрагменти російського серіалу "Бригада" і навіть виступи одного з головних кремлівських пропагандистів Соловйова.