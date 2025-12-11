"Хамрун" — "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги Конференций

Донецкий "Шахтер" продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги Конференций. В рамках 5-го тура украинская команда едет в гости к мальтийскому "Хамруну".

Матч начнется в 22:00. Фокус ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Стартовый состав донецкого "Шахтера": Фесюн, Конопля, Бондарь, Грам, Азаров, Назарина, Бондаренко, Ферейра, Изаки, Педриньо, Мейреллиш.

Запасные: Баглай, Твардовский, Арройо, Педро Энрике, Винисиус, Фарина, Эгиналду, Крыськив, Невертон, Очеретько, Кауан Элиас.

Главный тренер "Шахтера" — Арда Туран.

Стартовый состав "Хамруна": Бонелло, Компри, Эмерсон, Беличич, Камензули, Мбонг, Чорич, Коффи, Гарсия, Чадженович, Смайлагич.

Запасные: Аттард, Цельо, Ксерри, Велла, Камиллери, Майер, Микаллеф, Тиун, Хаджи, Шимкус.

Главный тренер "Хамруна" — Джакомо Модика.

"Хамрун" — "Шахтер": перед игрой

Донецкая команда набрала 9 очко в первых 4 матчах Лиги Конференций. Благодаря этому команда шла на 4-м месте перед 5-м туром. "Шахтер" идет на втором месте в чемпионате Украины, имея столько же очков, сколько и лидер — ЛНЗ.

"Хамрун" в Лиге Конференций одержал лишь одну победу — над командой из Гибралтара "Линкольн Ред Импс". Команда находится на 30-м месте. В чемпионате Мальты "Хамрун" находится на втором месте.

Перед матчем Арда Туран, главный тренер "Шахтера", заявил, что не согласен с тем, что "Шахтер" является фаворитом матча".

"Хамрун" — "Шахтер": где смотреть

Официальным транслятором еврокубков в Украине является MEGOGO. Трансляция матча доступна на канале "MEGOGO Футбол первый"

Ранее в матче "Легия" — "Шахтер" ультрас варшавской "Легии" устроили провокационную встречу украинцам. Они принесли провокационный баннер с надписью Lwów на фоне флага Польши, а также выкрикивали антиукраинские лозунги.

Напомним, ранее защитник футбольного клуба "Шахтер" Диего Арройо получил дебютный вызов в национальную сборную Боливии для участия в товарищеских матчах в Иордании и России. В "Шахтере" в свою очередь уверяют, что в страну-агрессора футболист не поедет.