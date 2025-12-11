"Хамрун" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги Конференцій

Донецький "Шахтар" продовжує боротьбу за вихід до плей-офф Ліги Конференцій. У межах 5-го туру українська команда їде в гості до мальтійського "Хамруна".

Матч розпочнеться о 22:00. Фокус веде текстову онлайн-трансляцію цієї гри.

11 хв: вінгер "Хамруна" небезпечно прострілював в штрафний "Шахтаря", утім Мбонг не зміг пробити по воротах.

6 хв: Артем Бондаренко завдав удару в стійку, утім боковий арбітр підняв прапорець — офсайд.

1 хв: Матч розпочався. "Гірники" одразу взяли мʼяч під контроль.

Стартовий склад донецького "Шахтаря": Фесюн, Конопля, Бондар, Грам, Азаров, Назарина, Бондаренко, Ферейра, Ізакі, Педріньйо, Мейрелліш.

Запасні: Баглай, Твардовський, Арройо, Педро Енріке, Вінісіус, Фарина, Егіналду, Криськів, Невертон, Очеретько, Кауан Еліас.

Головний тренер "Шахтаря" — Арда Туран.

Стартовий склад "Хамруна": Бонелло, Компрі, Емерсон, Бєлічіч, Камензулі, Мбонг, Чорич, Коффі, Гарсія, Чадженович, Смайлагич.

Запасні: Аттард, Цельо, Ксеррі, Велла, Каміллері, Маєр, Мікаллеф, Тіун, Хаджі, Шимкус.

Головний тренер "Хамруна" — Джакомо Модіка.

"Хамрун" — "Шахтар": перед грою

Донецька команда набрала 9 очко в перших 4 матчах Ліги Конференцій. Завдяки цьому команда йшла на 4-му місці перед 5-м туром. "Шахтар" іде на другому місці в чемпіонаті України, маючи стільки ж очок, скільки й лідер — ЛНЗ.

"Хамрун" у Лізі Конференцій здобув лише одну перемогу — над командою з Гібралтару "Лінкольн Ред Імпс". Команда перебуває на 30-му місці. У чемпіонаті Мальти "Хамрун" знаходиться на другому місці.

Перед матчем Арда Туран, головний тренер "Шахтаря", заявив, що не згоден з тим, що "Шахтар" є фаворитом матчу".

"Хамрун" — "Шахтар": де дивитися

Офіційним транслятором єврокубків в Україні є MEGOGO. Трансляція матчу доступна на каналі "MEGOGO Футбол перший"

Раніше у матчі "Легія" — "Шахтар" ультрас варшавської "Легії" влаштували провокативну зустріч українцям. Вони принесли провокаційний банер з написом Lwów на тлі прапора Польщі, а також вигукували антиукраїнські лозунги.

Нагадаємо, раніше захисник футбольного клубу "Шахтар" Дієго Арройо отримав дебютний виклик до національної збірної Болівії для участі в товариських матчах в Йорданії та Росії. В "Шахтарі" своєю чергою запевняють, що до країни-агресорки футболіст не поїде.