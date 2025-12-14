Заставил сдаться в первом раунде: украинец Ярослав Амосов победил в дебютном бою UFC (видео)

Украинец Ярослав Амосов победил в дебютном поединке UFC против американца Нила Магни. Представитель США капитулировал уже в первом раунде.

Сам бой состоялся на арене "UFC Apex" в Лас-Вегасе, пишет РБК Украина.

Амосов сразу захватил инициативу и молниеносно атаковал американца лоу-киками и хай-киками.

Впоследствии украинец вышел на удобную позицию и провел болевой прием и заставил оппонента Нила Магни сдаться. Этот прием известен как "анаконда", который грозит перекрытием кровотока шеи.

Под давлением захвата Нил Магни был вынужден сдаться, капитулировав уже в конце первого раунда.

Для Амосова это 29-я победа в профессиональный карьере.

