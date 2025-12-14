Змусив здатись у першому раунді: українець Ярослав Амосов переміг у дебютному бою UFC (відео)

Українець Ярослав Амосов переміг у дебютному поєдинку UFC проти американця Ніла Магні. Представник США капітулював вже у першому раунді.

Сам бій відбувся на арені "UFC Apex" в Лас-Вегасі, пише РБК Україна.

Амосов одразу захопив ініціативу та блискавично атакував американця лоу-кіками та хай-кіками.

Згодом українець вийшов на зручну позицію і провів больовий прийом та змусив опонента Ніла Магні здатися. Цей прийом відомий як "анаконда", який загрожує перекриттям кровотоку шиї.

Під тиском захоплення Ніл Магні був змушений здатися, капітулювавши вже наприкінці першого раунду.

Для Амосова це 29-та перемога у професійний кар'єрі.

Нагадаємо, за тиждень до дня народження помер український боксер Богдан Процишин.

12 грудня помер народний артист України Степан Гіга.