"Нас зажало между фурами": футболист Кравец с семьей попал в масштабное ДТП (фото)

Украинский футболист Василий Кравец, защитник клуба "Металлист 1925", вместе со своей семьей попал в масштабное дорожно-транспортное происшествие в Ровенской области, которое могло обернуться трагедией. Несмотря на серьезность аварии, все члены семьи остались живы и получили лишь незначительные травмы.

Как сообщает сам спортсмен на своей странице в Instagram, авария произошла с участием четырех транспортных средств: трех грузовиков и легкового автомобиля, в котором находилась его семья. Кравец обнародовал видеозапись с места происшествия и поблагодарил всех за поддержку, подчеркнув, что главное в этой ситуации — сохранить жизнь.

"Я благодарю Бога, что наши жизни были спасены! Искренне благодарен всем за поддержку, ведь самое важное — что мы все живы", — написал футболист.

Публикация Василия Кравца в Instagram

Своими впечатлениями от происшествия поделилась и жена Василия, Ярина. По ее словам, во время аварии легковой автомобиль оказался между двумя грузовиками, и семья буквально чудом осталась живой.

"Это мы... И мы чудом Божьим остались живы... Нас зажало между фурами. От машины ничего не осталось!" Это настоящее чудо, я не понимаю, как нам удалось выжить", — написала она.

Публикация Ярины Кравец в Instagram

По информации местного паблика "Твое Ривне", в ДТП травмированы водитель легкового автомобиля, 28-летний житель Львова, его 29-летняя жена и их 5-летняя дочь. Предварительный осмотр медиков показал, что пострадавшие получили незначительные повреждения, однако они дополнительно проходят медицинское обследование, чтобы удостовериться в отсутствии серьезных травм.

В ГСЧС Ровенской области уточнили, что сообщение об аварии поступило 16 декабря в 18:08 на трассе М-06 "Киев-Чоп" вблизи села Тараканов Дубенского района. По прибытию спасателей на место происшествия выяснилось, что столкновение произошло с участием четырех транспортных средств: трех грузовиков и одного легкового автомобиля. В искореженном легковушке были зажаты двое пассажиров — мать и малолетняя дочь.

Последствия масштабного ДТП в Тараканове

С помощью специального оборудования спасатели быстро деблокировали пострадавших. Мужчина, который находился в легковушке, смог самостоятельно выбраться до приезда подразделений ГСЧС. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

