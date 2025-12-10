Трагическое ДТП в Прилуках: полицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе (фото)

В Прилуках произошло смертельное ДТП с участием полицейского автомобиля: в результате наезда погиб ребенок, а еще один человек получил травмы. По факту происшествия Нацполиция начала служебное расследование и отстранила полицейских от исполнения обязанностей.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции Черниговской области, инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе. Предварительно установлено, что наряд группы реагирования патрульной полиции двигался на вызов на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками и осуществил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП женщина получила травмы, а ребенок погиб.

Фото с места ДТП с участием полиции в Прилуках Фото: Telegram

Руководство Нацполиции оперативно инициировало служебное расследование. Полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей, а расследованием ДТП будет заниматься Государственное бюро расследований (ГБР). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, также прибыл заместитель председателя Нацполиции Сергей Кобец и руководство Департамента главной инспекции НПУ.

По данным издания ТСН и сообщениями телеграмм-чатов "Прилуки Оперативные", очевидцы утверждают, что служебное авто якобы двигалось без включенных маячков и звукового сигнала. В подтверждение этого в сети обнародовано видео с регистратора, которое передали отцу погибшего ребенка. Пользователи также отмечают, что полицейское авто пыталось обогнать грузовик, который остановился пропускать пешеходов.

