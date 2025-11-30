"Заработала" шесть протоколов за один день: пьяная водитель совершила три ДТП подряд (фото)

Женщина с признаками алкогольного опьянения наехала на пешеходов, врезалась в другую машину и магазин в поселке Маньковка. Проходить тест на трезвость она отказалась.

Примерно в 11:00 29 ноября 49-летняя водитель автомобиля Ford совершила наезд на трех пешеходов, в том числе несовершеннолетнего ребенка. Она не остановилась, чтобы помочь пострадавшим, и поехала по улице Шевченко дальше. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

После этого женщина въехала в машину Nissan, которая была припаркована на обочине улицы Липинского. Она снова решила убежать, но впоследствии попала в еще одно ДТП. В третий раз Ford врезался в магазин.

Фото с места ДТП Фото: Национальная полиция

"Инспекторы сектора реагирования патрульной полиции обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения проверки она отказалась в установленном законом порядке", — отметили в полиции.

Відео дня

Всех участников ДТП осмотрели медики, люди получили незначительные телесные повреждения и большинство из них отказались от госпитализации. Против водителя составили шесть протоколов:

три — за нарушение ПДД, повлекшее повреждение машин или иного имущества;

два — за побег с места аварии;

еще один — за управление в состоянии алкогольного опьянения.

"Административные материалы направлены в суд", — добавили в ведомстве.

Напомним, одесситка сэкономила тысячу долларов, выиграв судебный спор без помощи юриста. Она составила исковое заявление и разобралась в системе "Электронный суд" с помощью ИИ.

29 ноября в Карпатах бушевала настоящая снежная буря. Кроме того, во Львовской области выпал первый значительный снег, создав настоящую "зимнюю сказку".