На Львовщине выпал снег, а в Карпатах метель и туман (видео)

На фоне значительного похолодания и наступления календарной зимы, в Карпатах, в частности на горе Поп Иван Черногорский, бушует настоящая снежная буря.

Сейчас Карпаты заметает снег, спасатели сообщают о настоящей снежной буре на высокогорье.

В Карпатах выпал снег

Хотя утренние отчеты спасателей были относительно умеренными: "По состоянию на 08:00, 29.11.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный, 10 м/с., температура воздуха -1 градус", в течение дня погода резко ухудшилась.

Сейчас на вершине горы фиксируется настоящая снежная буря. Ветер поднимает снег и кристаллы льда в воздух, что значительно затрудняет передвижение. Из-за метели видимость на горе значительно снизилась.

В то же время, на территории Львовской области и на участках границы уже выпал первый значительный снег, создав настоящую "зимнюю сказку".

Пограничники поделились видео, где видно, как леса уже покрыты снегом. Службы призывают граждан быть осторожными на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок в высокогорье.

"На Львовщине, в живописных уголках Самборского района, расположены пограничные отделы "Сянки" и "Смильница". Это места, где природа создает настоящую сказку: горные пейзажи, тихие леса, густые туманы и свежий воздух — все это завораживает с первого взгляда", — рассказали пограничники.

Снег и туман на горе Поп Иван Фото: ГСЧС

В субботу, 29 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода, местами будет дождливо и пролетать снег.

Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал, каким будет первый месяц зимы. По его словам, декабрь будет туманным и теплым.

А начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня также сообщала, что в начале зимы температура будет выше нуля, а на юге даже будет достигать +12 градусов. По ее словам, начало декабря снегом не порадует.