На Львівщині випав сніг, а в Карпатах заметіль та туман (відео)

На тлі значного похолодання та настання календарної зими, у Карпатах, зокрема на горі Піп Іван Чорногірський, вирує справжня снігова буря.

Нині Карпати замітає сніг, рятувальники повідомляють про справжню снігову бурю на високогір'ї.

В Карпатах випав сніг

Хоча ранкові звіти рятувальників були відносно помірними: "Станом на 08:00, 29.11.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південий, 10 м/с., температура повітря -1 градус", протягом дня погода різко погіршилася.

Зараз на вершині гори фіксується справжня снігова буря. Вітер здіймає сніг і кристали льоду у повітря, що значно ускладнює пересування. Через заметіль видимість на горі значно знизилася.

Водночас, на території Львівської області та на ділянках кордону вже випав перший значний сніг, створивши справжню "зимову казку".

Відео дня

Прикордонники поділились відео, де видно, як ліси вже вкриті снігом. Служби закликають громадян бути обережними на дорогах і враховувати погодні умови при плануванні поїздок у високогір'я.

"На Львівщині, в мальовничих куточках Самбірського району, розташовані прикордонні відділи "Сянки" та "Смільниця". Це місця, де природа створює справжню казку: гірські пейзажі, тихі ліси, густі тумани й свіже повітря - усе це зачаровує з першого погляду", - розповіли прикордонники.

Сніг та туман на горі Піп Іван Фото: ДСНС

У суботу, 29 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме та пролітатиме сніг.

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів, яким буде перший місяць зими. За його словами, грудень буде туманним та теплим.

А начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня також повідомляла, що на початку зими температура буде вище нуля, а на півдні навіть досягатиме +12 градусів. З її слів, початок грудня снігом не порадує.