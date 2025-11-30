"Заробила" шість протоколів за один день: п'яна водійка скоїла три ДТП поспіль (фото)

Жінка з ознаками алкогольного сп'яніння наїхала на пішоходів, врізалась в іншу машину та магазин у селищі Маньківка. Проходити тест на тверезість вона відмовилася.

Приблизно об 11:00 29 листопада 49-річна водійка автомобіля Ford скоїла наїзд на трьох пішоходів, в тому числі неповнолітню дитину. Вона не зупинилася, щоб допомогти постражлалим, і поїхала вулицею Шевченка далі. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Після цього жінка в'їхала у машину Nissan, яка була припаркована на узбіччі вулиці Липинського. Вона знову вирішила втекти, але згодом потрапила у ще одну ДТП. У третій раз Ford врізався в магазин.

Фото з місця ДТП Фото: Національна поліція

"Інспектори сектору реагування патрульної поліції виявили у кермувальниці ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження перевірки вона відмовилася у встановленому законом порядку", — зазначили у поліції.

Відео дня

Усіх учасників ДТП оглянули медики, люди отримали незначні тілесні ушкодження і більшість з них відмовились від госпіталізації. Проти водійки склали шість протоколів:

три — за порушення ПДР, яке спричинило пошкодження машин чи іншого майна;

два — за втечу з місця аварії;

ще один — за керування у стані алкогольного сп'яніння.

"Адміністративні матеріали скеровано до суду", — додали у відомстві.

