Трагічна ДТП у Прилуках: поліцейський автомобіль збив дитину на пішохідному переході (фото)

У Прилуках сталася смертельна ДТП за участю поліцейського автомобіля: внаслідок наїзду загинула дитина, а ще одна людина отримала травми. За фактом пригоди Нацполіція розпочала службове розслідування та відсторонила поліцейських від виконання обов’язків.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції Чернігівської області, інцидент стався на регульованому пішохідному переході. Попередньо встановлено, що наряд групи реагування патрульної поліції рухався на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками та здійснив наїзд на двох пішоходів. В результаті ДТП жінка отримала травми, а дитина загинула.

Фото з місця ДТП за участю поліції у Прилуках Фото: Telegram

Керівництво Нацполіції оперативно ініціювало службове розслідування. Поліцейських відсторонили від виконання службових обов’язків, а розслідуванням автопригоди займатиметься Державне бюро розслідувань (ДБР). На місці події працює слідчо-оперативна група, також прибув заступник голови Нацполіції Сергій Кобець та керівництво Департаменту головної інспекції НПУ.

Відео дня

За даними видання ТСН та повідомленнями телеграм-чатів "Прилуки Оперативні", очевидці стверджують, що службове авто нібито рухалося без увімкнених маячків та звукового сигналу. На підтвердження цього в мережі оприлюднено відео з реєстратора, яке передали батьку загиблої дитини. Користувачі також зазначають, що поліцейське авто намагалося обігнати вантажівку, яка зупинилась пропускати пішоходів.

Фото з місця ДТП за участю поліції у Прилуках Фото: Telegram

Нагадаємо, що в Чернігові співробітник патрульної поліції на службовому автомобілі збив військовослужбовця, який переходив проїжджу частину пішохідним переходом.

Також Фокус писав, що жінка з ознаками алкогольного сп'яніння наїхала на пішоходів, врізалась в іншу машину та магазин у селищі Маньківка.