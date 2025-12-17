"Нас затиснуло між фурами": футболіст Кравець із родиною потрапив у масштабну ДТП (фото)

Український футболіст Василь Кравець, захисник клубу "Металіст 1925", разом зі своєю родиною потрапив у масштабну дорожньо-транспортну пригоду на Рівненщині, яка могла обернутися трагедією. Попри серйозність аварії, всі члени сім’ї залишилися живі та отримали лише незначні травми.

Як повідомляє сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram, аварія сталася за участю чотирьох транспортних засобів: трьох вантажівок та легкового автомобіля, у якому перебувала його родина. Кравець оприлюднив відеозапис із місця події та подякував усім за підтримку, підкресливши, що головне в цій ситуації — зберегти життя.

"Я дякую Богу, що наші життя були врятовані! Щиро вдячний усім за підтримку, адже найважливіше — що ми всі живі", — написав футболіст.

Публікація Василя Кравця в Instagram Фото: Скриншот

Своїми враженнями від події поділилася й дружина Василя, Ярина. За її словами, під час аварії легковий автомобіль опинився між двома вантажівками, і родина буквально дивом залишилася живою.

"Це ми… І ми дивом Божим залишилися живі… Нас затиснуло між фурами. Від машини нічого не залишилось! Це справжнє диво, я не розумію, як нам вдалося вижити", — написала вона.

Публікація Ярини Кравець в Instagram Фото: Скриншот

За інформацією місцевого пабліка "Твоє Рівне", у ДТП травмовані водій легкового автомобіля, 28-річний житель Львова, його 29-річна дружина та їхня 5-річна донька. Попередній огляд медиків показав, що постраждалі отримали незначні ушкодження, проте вони додатково проходять медичне обстеження, щоб упевнитися у відсутності серйозних травм.

У ДСНС Рівненської області уточнили, що повідомлення про аварію надійшло 16 грудня о 18:08 на трасі М-06 "Київ–Чоп" поблизу села Тараканів Дубенського району. По прибуттю рятувальників на місце події з’ясувалося, що зіткнення сталося за участю чотирьох транспортних засобів: трьох вантажівок та одного легкового автомобіля. У понівеченому легковику були затиснуті двоє пасажирів — мати та малолітня донька.

Наслідки масштабної ДТП у Тараканові Фото: ДСНС

За допомогою спеціального обладнання рятувальники швидко деблокували потерпілих. Чоловік, який перебував у легковику, зміг самостійно вибратися до приїзду підрозділів ДСНС. Усіх постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

