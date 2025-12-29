Близкий друг Михаэля Шумахера рассказал о его состоянии спустя 12 лет после травмы

Знаменитый гонщик Формулы-1 получил перелом черепа, катаясь на лыжах в Альпах. Он перенес ряд операций и по сей день проходит реабилитацию в семейном доме стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов в Гланде, на берегу Женевского озера. Посещать его могут только 9 человек.

Близкий друг Михаэля Шумахера раскрыл новые подробности правил посещения спустя 12 лет после того, как легенду Формулы-1 выписали из больницы, пишет Daily Mail.

Именно 28 декабря 2025 года исполнилось 12 лет со дня трагедии, когда Шумахер попал в ужасную лыжную аварию во время отдыха во французских Альпах со своей семьей. В результате аварии бывший пилот Ferrari получил перелом черепа и был введен в искусственную кому после ряда серьезных операций на головном мозге.

После выписки из больницы в сентябре 2014 года Шумахер проходит реабилитацию в семейном доме.

Жена Шумахера, Коринна, поддерживает атмосферу строгой приватности в отношении тех, кому разрешено навещать ее мужа: по имеющимся данным, доступ к бывшему гонщику разрешен всего девяти людям, включая его бывшего босса в Ferrari и ближайшего друга Жана Тодта.

Однако, как подчеркнул бывший руководитель операционного отдела Red Bull Ричард Хопкинс, который дружил с Шумахером до его травмы, общедоступной информации крайне мало.

"Думаю, все довольно ясно. Нам известно всего о трех или четырёх людях, которые могут навестить Шумахера. Вероятно, есть и другие", — сказал Хопкинс, который подружился с Шумахером в паддоке.

Он отметил, что Михаэль Шумахер дружил со многими, и это были не только владельцы команд Формулы-1 или гонщики. Так что он думает, что его многие посещают, но хранят молчание. В условиях строгого семейного кодекса молчания относительно состояния Шумахера Коринне и ее детям Джине-Мари и Мику пришлось пережить многочисленные нарушения личной жизни.

Михаэль Шумахер с детьми Фото: Соцсети

В этом году семья стала жертвой попытки шантажа, в ходе которой угрожала утечка информации о состоянии его здоровья в общественность.

Трое мужчин, включая бывшего телохранителя Шумахера Маркуса Фритше, предстали перед судом после того, как с компьютера были украдены жесткие диски, содержащие конфиденциальные фотографии, видеозаписи и медицинские документы.

Вышибала ночного клуба Йылмаз Тозтуркан и его сын, IT-специалист Даниэль Линс, отрицали шантаж и настаивали на том, что предлагали семье Шумахеров "деловую сделку".

В феврале Тозтуркан был приговорен к трем годам тюремного заключения, но освобожден под залог в 10 000 евро, Линс получил шесть месяцев условного срока, а Фритше, отрицавший свою причастность, получил два года условного срока.

Однако Хопкинс опроверг утверждения о том, что Шумахер находится под строгой ежедневной охраной.

"Но существуют довольно строгие правила, и мы не обсуждаем эти правила", — добавил он. Он признался, что хотел бы навестить старого друга, но понимает, что этого не произойдет.

"Если ты Жан Тодт, то ваша дружба достигла того уровня, когда это допустимо. Я не думаю, что существует какое-либо письменное правило или список имен. Это просто общеизвестный факт", — отметил он.

Михаэль Шумахер и его жена Коринна Фото: BBC

Помимо Тодта и семьи Шумахера, среди других известных личностей из мира спорта, которые, как считается, посещали икону Формулы-1, — бывшие гонщики Герхард Бергер, Лука Бадоер и Фелипе Масса, а также бывший технический директор Benetton и Ferrari Росс Браун.

А в 2025 году Михаэль Шумахер стал дедушкой. Его дочь Джина-Мария родила девочку.