Близький друг Міхаеля Шумахера розповів про його стан через 12 років після травми

Знаменитий гонщик Формули-1 отримав перелом черепа, катаючись на лижах в Альпах. Він переніс низку операцій і донині проходить реабілітацію в сімейному будинку вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів у Гланді, на березі Женевського озера. Відвідувати його можуть тільки 9 осіб.

Близький друг Міхаеля Шумахера розкрив нові подробиці правил відвідування через 12 років після того, як легенду Формули-1 виписали з лікарні, пише Daily Mail.

Саме 28 грудня 2025 року виповнилося 12 років від дня трагедії, коли Шумахер потрапив у жахливу лижну аварію під час відпочинку у французьких Альпах зі своєю сім'єю. Унаслідок аварії колишній пілот Ferrari дістав перелом черепа і був введений у штучну кому після низки серйозних операцій на головному мозку.

Після виписки з лікарні у вересні 2014 року Шумахер проходить реабілітацію в сімейному будинку.

Дружина Шумахера, Корінна, підтримує атмосферу суворої приватності щодо тих, кому дозволено відвідувати її чоловіка: за наявними даними, доступ до колишнього гонщика дозволено лише дев'ятьом людям, включно з його колишнім босом у Ferrari і найближчим другом Жаном Тодтом.

Однак, як наголосив колишній керівник операційного відділу Red Bull Річард Гопкінс, який дружив із Шумахером до його травми, загальнодоступної інформації вкрай мало.

"Думаю, все досить ясно. Нам відомо лише про трьох або чотирьох людей, які можуть відвідати Шумахера. Ймовірно, є й інші", — сказав Гопкінс, який подружився з Шумахером у паддоку.

Він зазначив, що Міхаель Шумахер товаришував із багатьма, і це були не тільки власники команд Формули-1 або гонщики. Тож він думає, що його багато хто відвідує, але зберігає мовчання. В умовах суворого сімейного кодексу мовчання щодо статків Шумахера Корінні та її дітям Джині-Марі та Міку довелося пережити численні порушення особистого життя.

Міхаель Шумахер із дітьми Фото: Соцсети

Цього року сім'я стала жертвою спроби шантажу, під час якої погрожували витоком інформації про стан його здоров'я в громадськість.

Троє чоловіків, включно з колишнім охоронцем Шумахера Маркусом Фрітше, постали перед судом після того, як із комп'ютера було вкрадено жорсткі диски, що містили конфіденційні фотографії, відеозаписи та медичні документи.

Вишибала нічного клубу Йилмаз Тозтуркан і його син, IT-фахівець Даніель Лінс, заперечували шантаж і наполягали на тому, що пропонували сім'ї Шумахерів "ділову угоду".

У лютому Тозтуркан був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення, але звільнений під заставу в 10 000 євро, Лінс дістав шість місяців умовного терміну, а Фрітше, який заперечував свою причетність, отримав два роки умовного терміну.

Однак Гопкінс спростував твердження про те, що Шумахер перебуває під суворою щоденною охороною.

"Але існують досить суворі правила, і ми не обговорюємо ці правила", — додав він. Він зізнався, що хотів би відвідати старого друга, але розуміє, що цього не станеться.

"Якщо ти Жан Тодт, то ваша дружба досягла того рівня, коли це допустимо. Я не думаю, що існує якесь письмове правило або список імен. Це просто загальновідомий факт", — зазначив він.

Міхаель Шумахер і його дружина Корінна Фото: BBC

Крім Тодта і сім'ї Шумахера, серед інших відомих особистостей зі світу спорту, які, як вважається, відвідували ікону Формули-1, — колишні гонщики Герхард Бергер, Лука Бадоер і Феліпе Масса, а також колишній технічний директор Benetton і Ferrari Росс Браун.

Нагадаємо, Фокус писав про Жана Тодте. Тільки два роки тому він раптово одружився зі знаменитою актрисою Мішель Йео. Пара не афішувала своїх стосунків, хоча була заручена 19 років.

А 2025 року Міхаель Шумахер став дідусем. Його дочка Джина-Марія народила дівчинку.