В Индонезии нашли тело тренера ФК "Валенсия": в кораблекрушении погибли также трое его сыновей

Спасатели обнаружили тело испанского футбольного тренера Фернандо Мартина Каррераса, пропавшего без вести более недели назад, когда у у восточного побережья Индонезии затонул туристический катер.

Фатур Рахман, глава местной поисково-спасательной службы, сообщил, что тело тренера ФК "Валенсия" было обнаружено в двух километрах от места кораблекрушения, пишет Hey Bali.

Каррерас отдыхал с семьей на Рождество в Индонезии

Футбольный клуб "Валенсия" выразил соболезнования семье тренера. В "Реале" также отдали дань уважения тренеру.

"Фернандо Мартин скончался в возрасте 44 лет вместе со своими детьми в возрасте 12, 10 и 9 лет. Пусть они покоятся с миром", — сказано в заявлении.

Согласно более раннему заявлению мадридского "Реала", Каррерас, сам бывший футболист, был тренером резервной женской команды испанского клуба "Валенсия".

Его жена и одна из их дочерей были среди семи человек, спасенных после того, как судно затонуло в проливе у острова Падар, недалеко от популярного туристического места Лабуан-Баджо. Также были спасены четыре члена экипажа и гид.

Тренер "Валенсии" погиб в кораблекрушении вместе с детьми

Всего на борту туристического судна было 11 человек. Сообщается, что деревянное судно разбили мощные волны. Оно буквально раскололось пополам.

"Спасатели продолжают поиски при помощи водолазов и гидролокационных систем", — сказал Фатур Рахман.

Местная полиция начала расследование обстоятельств крушения. Представитель полиции заявил, что в случае обнаружения доказательств халатности будут приняты юридические меры.

Спасатели заявляют, что поиски будут продолжаться до 7 января.

В Индонезии, архипелаге в Юго-Восточной Азии, состоящем примерно из 17 000 островов, морские аварии происходят регулярно, часто из-за несоблюдения стандартов безопасности или плохой погоды.

