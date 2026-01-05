В Индонезии нашли тело тренера ФК "Валенсия": в кораблекрушении погибли также трое его сыновей
Спасатели обнаружили тело испанского футбольного тренера Фернандо Мартина Каррераса, пропавшего без вести более недели назад, когда у у восточного побережья Индонезии затонул туристический катер.
Фатур Рахман, глава местной поисково-спасательной службы, сообщил, что тело тренера ФК "Валенсия" было обнаружено в двух километрах от места кораблекрушения, пишет Hey Bali.
Футбольный клуб "Валенсия" выразил соболезнования семье тренера. В "Реале" также отдали дань уважения тренеру.
"Фернандо Мартин скончался в возрасте 44 лет вместе со своими детьми в возрасте 12, 10 и 9 лет. Пусть они покоятся с миром", — сказано в заявлении.
Согласно более раннему заявлению мадридского "Реала", Каррерас, сам бывший футболист, был тренером резервной женской команды испанского клуба "Валенсия".
Его жена и одна из их дочерей были среди семи человек, спасенных после того, как судно затонуло в проливе у острова Падар, недалеко от популярного туристического места Лабуан-Баджо. Также были спасены четыре члена экипажа и гид.
Всего на борту туристического судна было 11 человек. Сообщается, что деревянное судно разбили мощные волны. Оно буквально раскололось пополам.
"Спасатели продолжают поиски при помощи водолазов и гидролокационных систем", — сказал Фатур Рахман.
Местная полиция начала расследование обстоятельств крушения. Представитель полиции заявил, что в случае обнаружения доказательств халатности будут приняты юридические меры.
Спасатели заявляют, что поиски будут продолжаться до 7 января.
В Индонезии, архипелаге в Юго-Восточной Азии, состоящем примерно из 17 000 островов, морские аварии происходят регулярно, часто из-за несоблюдения стандартов безопасности или плохой погоды.
