Круизный лайнер изменил маршрут и неожиданно спас людей посреди моря (видео)

Круизный лайнер Enchantment of the Seas компании Royal Caribbean спас около 12 человек, оказавшихся на импровизированном плоту между США и Мексикой.

Очевидцы нового происшествия поделились кадрами спасательной операции в соцсетях. На видео видно, как плот с людьми постепенно теряет устойчивость, а к ним подходит катер с экипажем Enchantment of the Seas. Об этом пишет Lad Bible.

Круизное судно Enchantment of the Seas компании Royal Caribbean пришло на помощь примерно 12 людям, дрейфовавшим на самодельном плоту в водах между Флоридой (США) и Мексикой.

Инцидент произошел 28 сентября, когда судно, следовавшее из Тампы в Коста-Майю, изменило маршрут, чтобы избежать урагана "Умберто" и тропического шторма "Имельда". В результате корабль неожиданно наткнулся на плот, который уже начал разваливаться.

Экипаж немедленно отправил спасательное судно. Все находившиеся на борту плота были подняты на лайнер, им предоставили воду и первую помощь. Позже пассажиров планируется высадить в ближайшем порту, где их встретят местные власти.

Согласно Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, все суда обязаны помогать терпящим бедствие, если это безопасно.

Издание отмечает, что подобные инциденты происходят чаще, чем может показаться. Так, ранее в этом году другой лайнер Royal Caribbean — Brilliance of the Seas — спас 11 человек на лодке между Кубой и Мексикой. По словам очевидцев, тогда пассажиры судна махали белым флагом бедствия и вычерпывали воду руками.

