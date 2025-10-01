Круїзний лайнер змінив маршрут і несподівано врятував людей посеред моря (відео)

Круїзний лайнер Enchantment of the Seas компанії Royal Caribbean врятував близько 12 осіб, які опинилися на імпровізованому плоту між США і Мексикою.

Related video

Очевидці нової події поділилися кадрами рятувальної операції в соцмережах. На відео видно, як пліт із людьми поступово втрачає стійкість, а до них підходить катер з екіпажем Enchantment of the Seas. Про це пише Lad Bible.

Круїзне судно Enchantment of the Seas компанії Royal Caribbean прийшло на допомогу приблизно 12 людям, які дрейфували на саморобному плоту у водах між Флоридою (США) і Мексикою.

Інцидент стався 28 вересня, коли судно, що прямувало з Тампи в Коста-Майю, змінило маршрут, щоб уникнути урагану "Умберто" і тропічного шторму "Імельда". У результаті корабель несподівано наткнувся на пліт, який уже почав розвалюватися.

Екіпаж негайно відправив рятувальне судно. Усіх, хто перебував на борту плота, підняли на лайнер, їм надали воду і першу допомогу. Пізніше пасажирів планується висадити в найближчому порту, де їх зустріне місцева влада.

Згідно з Міжнародною конвенцією з охорони людського життя на морі, всі судна зобов'язані допомагати тим, хто зазнав лиха, якщо це безпечно.

Видання зазначає, що подібні інциденти відбуваються частіше, ніж може здатися. Так, раніше цього року інший лайнер Royal Caribbean — Brilliance of the Seas — врятував 11 осіб на човні між Кубою і Мексикою. За словами очевидців, тоді пасажири судна махали білим прапором лиха і вичерпували воду руками.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя живе і подорожує на човні вже 8 років. 36-річна канадка Лія МакКензі та її чоловік Кайл перетворили 45-річний корабель на свій дім і досліджують світ разом із вихованцями.

Також стало відомо, як живуть і працюють люди в найвіддаленішому місті світу. Через видобуток золота люди страждають від хвороб легенів, нервової системи та важких інфекцій, що призводять до паралічу і смерті.