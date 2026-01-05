В Індонезії знайшли тіло тренера ФК "Валенсія": у корабельній аварії загинули також троє його синів
Рятувальники виявили тіло іспанського футбольного тренера Фернандо Мартіна Каррераса, який зник безвісти понад тиждень тому, коли біля східного узбережжя Індонезії затонув туристичний катер.
Фатур Рахман, голова місцевої пошуково-рятувальної служби, повідомив, що тіло тренера ФК "Валенсія" було виявлено за два кілометри від місця аварії корабля, пише Hey Bali.
Футбольний клуб "Валенсія" висловив співчуття родині тренера. У "Реалі" також віддали данину поваги тренеру.
"Фернандо Мартін помер у віці 44 років разом зі своїми дітьми віком 12, 10 і 9 років. Нехай вони покояться з миром", — сказано в заяві.
Згідно з більш ранньою заявою мадридського "Реала", Каррерас, сам колишній футболіст, був тренером резервної жіночої команди іспанського клубу "Валенсія".
Його дружина та одна з їхніх доньок були серед сімох людей, врятованих після того, як судно затонуло в протоці біля острова Падар, недалеко від популярного туристичного місця Лабуан-Баджо. Також було врятовано чотирьох членів екіпажу і гіда.
Загалом на борту туристичного судна було 11 осіб. Повідомляється, що дерев'яне судно розбили потужні хвилі. Воно буквально розкололося навпіл.
"Рятувальники продовжують пошуки за допомогою водолазів і гідролокаційних систем", — сказав Фатур Рахман.
Місцева поліція почала розслідування обставин аварії. Представник поліції заявив, що в разі виявлення доказів недбалості буде вжито юридичних заходів.
Рятувальники заявляють, що пошуки триватимуть до 7 січня.
В Індонезії, архіпелазі в Південно-Східній Азії, що складається приблизно з 17 000 островів, морські аварії відбуваються регулярно, часто через недотримання стандартів безпеки або погану погоду.
