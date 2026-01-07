Выполнил самый сложный прыжок: украинец Котовский стал чемпионом Кубка мира по фристайлу

Украинец Дмитрий Котовский завоевал золото на соревнованиях по лыжной акроботике в канадском Лак-Бопорте и возглавил общий зачет Кубка мира по этой дисциплине.

Дмитрий удачно выполнил самый сложный прыжок в лыжной акробатике — "Ураган" (тройное сальто с пятью винтами — "фул-трипл фул-фул"), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

"Лыжный акробат Дмитрий Котовский — триумфатор этапа Кубка мира в Лак-Бопор! Канадский Лак-Бопор стал "золотым" для украинского фристайлиста Дмитрия Котовского, который в финале "приземлил" самый сложный прыжок в лыжной акробатике — "Ураган"!", — говорится в сообщении.

Отмечается, что идеальное приземление и высокая оценка в 131.56 балла принесли украинцу победу.

Для Дмитрия это третья победа на этапах Кубка мира и первая с 2023 года, а в целом для него — это девятая награда в рамках Кубка мира и седьмая — личная.

Первая тройка Кубка мира в Лак-Бопорте выглядела следующим образом:

Дмитрий Котовский (Украина) — 131.56 балла;

Сун Цзясюй (Китай) — 125.97;

Квинн Делинджер (США) — 123.53.

В НОК подчеркнули, что это уже второе "золото" для украинской мужской сборной по лыжной акробатике в этом сезоне после успеха Александра Окипнюка на первом этапе в финской Руке.

