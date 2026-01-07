Виконав найскладніший стрибок: українець Котовський став чемпіоном Кубку світу з фристайлу

Українець Дмитро Котовський здобув золото на змаганнях з лижної акробатики у канадському Лак-Бопорті та очолив загальний залік Кубку світу з цієї дисципліни.

Дмитро вдало виконав найскладніший стрибок у лижній акробатиці — "Ураган" (потрійне сальто з п’ятьма гвинтами – "фул-тріпл фул-фул"), повідомила пресслужба Національного олімпійського комітету України.

"Лижний акробат Дмитро Котовський — тріумфатор етапу Кубка світу в Лак-Бопор! Канадський Лак-Бопор став "золотим" для українського фристайліста Дмитра Котовського, який у фіналі "приземлив" найскладніший стрибок у лижній акробатиці — "Ураган"!", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ідеальне приземлення та висока оцінка у 131.56 бала принесли українцеві перемогу.

Для Дмитра це третя перемога на етапах Кубка світу і перша з 2023 року, а загалом для нього — це дев’ята нагорода в межах Кубка світу і сьома — особиста.

Перша трійка Кубку світу в Лак-Бопорті виглядала наступним чином:

Дмитро Котовський (Україна) – 131.56 бала;

Сун Цзясюй (Китай) – 125.97;

Квінн Делінджер (США) – 123.53.

В НОК підкреслили, що це вже друге "золото" для української чоловічої збірної з лижної акробатики в цьому сезоні після успіху Олександра Окіпнюка на першому етапі в фінській Руці.

