"Эффектно остановил гиганта": Усика признали автором лучшего нокаута в 2025 году

Украинского боксера Александра Усика признали автором лучшего нокаута 2025 года по версии Всемирного боксерского союза (WBC).

Речь идет о поединке Усика с британцем Джошуа Дюбуа, сообщили на сайте WBC.

Украинец завершил второй бой с Дюбуа в пятом раунде, где нокаутировал британца и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в гэвивейте.

"Усик доказал, что, кроме искусной техники, он также обладает силой, позволяющей завершать бой. Украинец эффектно остановил такого гиганта, как Дюбуа, ударом, который стал идеальным завершением его впечатляющего выступления в тяжелом весе", — говорится в сообщении WBC.

Во время боя с Дюбуа украинцу удалось нокаутировать британца благодаря удару, который Усик назвал "Иван", отправив британца в два последовательных нокдауна. Сначала украинец выполнил правый хук и добавил удар левой рукой.

После боя Усик объяснил, что они с командой придумали этот удар в 2018 году в США, когда он соревновался в тяжелом весе, однако испытать его удалось только во втором бою против Дюбуа.

Напомним, в начале 2026 года Александр Усик заговорил об окончании карьеры.

Фокус также писал о том, что жена Усика "вляпалась" в скандал из-за шубы из натурального меха за более миллиона гривен.