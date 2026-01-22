"Ефектно зупинив гіганта": Усика визнали автором найкращого нокауту у 2025 році

Українського боксера Олександра Усика визнали автором найкращого нокауту 2025 року за версією Всесвітнього боксерського союзу (WBC).

Йдеться про поєдинок Усика з британцям Джошуа Дюбуа, повідомили на сайті WBC.

Українець завершив другий бій з Дюбуа в п'ятому раунді, де нокаутував британця та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в гевівейті.

"Усик довів, що, крім майстерної техніки, він також володіє силою, що дозволяє завершувати бій. Українець ефектно зупинив такого гіганта, як Дюбуа, ударом, який став ідеальним завершенням його вражаючого виступу у важкій вазі", — йдеться у повідомленні WBC.

Під час бою з Дюбуа українцю вдалося нокаутувати британця завдяки удару, який Усик назвав "Іван", відправивши британця у два послідовні нокдауни. Спершу українець виконав правий хук та додав удар лівою рукою.

Після бою Усик пояснив, що вони з командою придумали цей удар у 2018 році у США, коли він змагався у важкій вазі, однак випробувати його вдалося лише в другому бою проти Дюбуа.

