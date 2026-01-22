Посоветовал "отдыхать": экс-тренера "Динамо" и сборной Михайличенко обвинили в избиении сантехника в Киеве

В Киеве 21 января случился бытовой конфликт, в ходе которого бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Алексей Михайличенко напал на местного сантехника. Мужчина оказался в больнице.

Михайличенко избил сантехника из-за отсутствия теплоснабжения в его доме. Об инциденте рассказала 22 января журналистка Наджие Аметова в Facebook.

В соседнем к ней доме во второй половине дня местного сантехника господина Николая, обслуживающего несколько домов в Печерском районе столицы, избил житель. Он, по свидетельствам очевидцев, оказался именно экс-тренером "Динамо" и украинской сборной по футболу Алексеем Михайличенко.

"Причиной конфликта стало отсутствие отопления в доме, как, кстати, и в тысячах домах столицы и других городов", — отметила Аметова.

Инцидент, как рассказал сам сантехник, на свой смартфон снимал начальник ЖЭКа. Однако вскоре после общения с Михайличенко сказал, что видеоролик исчез. Господин Николай также выразил опасения, что, несмотря на поданное заявление в полицию относительно происшествия, дело может не получить продолжения, поскольку у его обидчика известное имя.

Відео дня

Пострадавший из-за избиения мужчина имеет положительные отзывы от жителей домов, которые обслуживает. Он ежедневно приезжает на работу из Гостомеля и работает "до поздней ночи", отметила журналистка.

"Когда я позвонила Михайличенко он вел себя свысока и посоветовал мне "отдыхать", отметив, что ему все равно, даже если об этом будут писать", — добавила Аметова.

Скриншот | сообщение журналистки об избиении сантехника в Киеве

Источники издания "Украинская правда" в правоохранительных органах подтвердили, что соответствующее заявление поступило в полицию. Сейчас по факту начато уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Алексей Михайличенко работал на посту главного тренера "Динамо" дважды: в 2002-2004 и 2019-2020 годах. В течение 2008-2009 он возглавлял украинскую сборную по футболу.

Стоит вспомнить, что 22 января в местных Telegram-каналах рассказали, что в Винницкой области из-за длительных отключений света толпа напала на начальника районных электросетей.

Напомним, 17 января бывшие игроки "Динамо" Милевский и Рыбалка устроили драку после матча медиалиги.