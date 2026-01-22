Протесты в Винницкой области из-за отключений света: толпа напала на начальника РЭС (видео)

22 января в Могилев-Подольске Винницкой области люди, разозленные ситуацией с длительным отсутствием света, набросились на 49-летнего начальника районных электросетей.

Несколько десятков человек, преимущественно женщины, собрались на митинг, протестуя против несправедливых графиков отключения света. Увидев начальника РЭС, особо агрессивные усастники акции начали его пинать и сорвали с него шапку. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Реальная Винница".

В толпе можно услышать, как люди требуют от него объяснить причины отключений, спрашивают, почему на протяжении недели не ликвидировали "какую-то поломку на линии", а кто-то из мужчин кричит: "За что мы воевали?".

Судя по кадрам, начальнику РЭС расцарапали нос. Он стоит в окружении правоохранителей, которые защищают его от разъяренной толпы.

Полиция Винницкой области сообщила о возбуждении уголовного производство по по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Участники инцидента установлены, с ними продолжаются следственные действия.

Ситуация с электроснабжением в Винницкой области, как и в целом по Украине остается сложной. По информации главы Винницкой областной военной администрации Натальи Заболотной, в регионе действуют аварийные графики отключений.

В свою очередь директор по техническим вопросам "Винницаоблэнерго" Юрий Лунев на брифинге в ОВА рассказал, что почасовые отключения применяются не по инициативе облэнерго, а по командам НЭК "Укрэнерго" по всей Украине. Причина – военная агрессия России и удары по энергетической инфраструктуре.

Ни Могилев-Подоський городской совет, ни ОВА инцидент с нападением на начальника РЭС не комментировали.

Напомним, в ночь на 20 января во время массированного обстрела энергетики Украины ВС РФ впервые за долгое время применили гиперзвуковую ракету "Циркон" из Крыма, ориентируя ее на Винницу.

Также сообщалось, что в Обухове год не запускают мини-ТЭЦ, которые могут обеспечить 50% потребностей города.